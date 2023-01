„Die Handbremse ist ab sofort gelöst“: Narrhalla Moosburg startet in die närrische Saison

Von: Andrea Hermann

„Tonight we dance“ war das Motto der Prinzenpaareinlage, die Prinzessin Tanja und Prinz Christian bei der Inthronisation gleich dreimal tanzen durften – zur Freude der begeisterten Gäste. © Hermann

„Ihr rockt den Fasching“, war sich Hofmarschall und Exprinz Robert Fetzer nach dem Inthronisationsball der Narrhalla Moosburg sicher. Denn die Aktiven legten ein tolles Programm aufs Parkett.

Moosburg – Einen Traumstart legte die Narrhalla Moosburg beim Inthronisationsball am Samstagabend in der Stadthalle hin: Gut fünf Stunden begeisterten Prinzenpaar, Garde, Kinder- und Teeniegarde sowie die Exprinzen das Publikum, und auch die Band „Jet Set“ verstand es, die Gäste in den kurzen Pausen aufs Tanzparkett zu locken.

„Zwei Jahre mussten wir bis zu diesem Moment ausharren, doch jetzt sind wir wieder da, die Moosburger Narren“, begrüßte Prinz Christian (Schweiger) die Gäste. Und auch bei Prinzessin Tanja (Ottl) war die Freude groß, endlich das Programm zeigen zu dürfen: „Die Handbremse ist ab sofort gelöst, damit Moosburgs Fasching in neue Sphären vorstößt“, gab sie das Motto der kommenden Wochen vor. Und nachdem man mit coronabedingter Verspätung, aber nun auch offiziell vor Publikum das „alte“ Prinzenpaar, Tim Müller und Pia Müller, verabschiedet und von Bürgermeister Josef Dollinger den Rathausschlüssel erhalten hat, können die Aktiven jetzt richtig durchstarten.

„Under the sea“ sind die zehn Mädchen der Nachwuchsformation „Little Dream Hoppers“ im Fasching 2023 unterwegs. © Hermann

Einen großen Auftritt legten zum Auftakt die Kleinsten hin: Unter dem Motto „Under the sea“ begeisterten die Little Dream Hoppers das närrische Volk – zur Freude auch von Virginia Leißner und Veronika Galka, die die Nachwuchsformation trainiert hatten.

Eine flotte Show zeigten die „Funky Dancing Teens“: Mit Hebefiguren und gekonnten Tanzschritten zogen sie das Publikum ins Land der „Funky Fairy’s“. © Hermann

Ins Land der Feen entführten die „Funky Dancing Teens“ die Zuschauer – getreu dem Motto „Funky Fairy‘s“. Großen Applaus für die Hebefiguren und den schwungvollen Tanz gab’s für den ersten Auftritt nicht nur von den begeisterten Ballgästen, sondern vor allem auch von den Trainerinnen Micky Penker und Steffi Messer sowie Caroline Ender, die das Trainer-Duo unterstützt hatte.

Sie sind die „Dancing Queens“: Bei den Gardemädels der Narrhalla Moosburg war das Motto auch Programm. Sie bekamen viel Applaus für ihre Show. © Hermann

Als „Dancing Queens“ sind die acht Gardemädels im Fasching unterwegs, die mit einem flotten Gardemarsch samt elegantem Rock-Farben-Wechsel für tosenden Applaus sorgten. Stolz auf die gelungene Premiere darf auch Trainerin Pia Müller sein.

Mit ihrer Einlage sorgten die Exprinzen der Narrhalla Moosburg für den humorvollen Höhepunkt des Abends. © Hermann

Für den humorvollen Höhepunkt des Abends sorgten die Ex-Prinzen, die einen Einblick in „Schweigers Hofladen“ gaben, in dem sich von der Putzfrau bis hin zu Wirtschaftsminister Hubert Aigner alle die Klinke in die Hand gaben und jede Menge Klatsch und Tratsch wussten oder sich (Saat-)Samen in jeglicher Form erhofften. Diese Huldigung der Exprinzen galt Prinz Christian I., dem Saatgutheld vom Amperfeld, wie sein offizieller Titel lautet.

Zur Musik „Grande Valse Viennoise“ von André Rieu präsentierten Prinzessin Tanja und Prinz Christian ihren Walzer. © Hermann

Nach einer langen Ordensverleihung, bei der laut Hofmarschall und Exprinz Robert Fetzer „354 Orden“ an Verwandte, Freunde, Würdenträger und Co. vergeben wurden, wie er augenzwinkernd mutmaßte, war der große Moment gekommen: Zur Musik „Grande Valse Viennoise“ von André Rieu präsentierten Prinzessin Tanja und Prinz Christian ihren Walzer. Die anfängliche Nervosität bei den Hoheiten war schnell verflogen, und so schwebten sie gekonnt übers Parkett. Dabei galten das große Lob und der Dank der Narrhalla Andrea Sehr von der gleichnamigen Tanzschule, die das Prinzenpaar trainiert hatte.

Zur Hochform liefen Prinzessin Tanja und Prinz Christian bei der Prinzenpaareinlage um Mitternacht auf. © Hermann

Zum krönenden Abschluss präsentieren die Hoheiten pünktlich um Mitternacht ihre Prinzenpaareinlage zum Motto: „Tonight we dance“. Ein Motto, das nicht nur für die Inthronisation galt, bei der gleich zwei Zugaben fällig wurden, sondern bis Faschingsdienstag von allen Aktiven gelebt wird.

