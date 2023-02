Navis folgt türkischem Hilferuf: Vorbereitung für Erdbeben-Einsatz läuft - Bürger bieten Dienste an

Von: Armin Forster

Das Equipment steht parat, jetzt braucht es nur noch einen Frachtflug für die zehn Tonnen Material. Navis-Ehrenvorsitzender Wolfgang Wagner verschafft sich derweil im Lager einen Überblick über die Bestände. © Roland Albrecht

Die Hilfsorganisation Navis e.V. bereitet sich auf einen Katastropheneinsatz in der Türkei vor. Dabei erfährt die Truppe ganz neue Unterstützung und Anerkennung.

Moosburg – Es ist inzwischen eine Art Reflex: Passieren irgendwo auf der Welt große Katastrophen, richtet sich in unserer Region der Blick rasch zur Moosburger Organisation Navis e.V. und die Ehrenamtlichen werden gefragt: Werdet ihr helfen? Wie bei vielen Horrorszenarien der vergangenen Jahre ist es nun auch in der Folge der Erdbeben in der Türkei und in Syrien so: Der Verein hat nur Stunden nach den ersten Unglücksmeldungen seine Aktivitäten hochgefahren.

So ist bereits am Dienstag eine vierköpfige Erkundungsgruppe – bei Navis sagen sie Fact-Finding-Team – in die betroffene Region gereist, um Einsatzmöglichkeiten zu prüfen und vorzubereiten. Die dafür nötige Grundlage ist in der Regel ein internationales Hilfegesuche des betroffenen Lands. Was den Navis-Sprecher und Ehrenvorsitzenden Wolfgang Wagner besonders freut: „Obwohl es den internationalen Hilferuf gab, hat sich das türkische Generalkonsulat noch direkt an uns gewandt.“ In Wagners Augen eine Ehre – und Zeichen dafür, dass die langjährige Arbeit von Navis weltweit hohe Anerkennung genieße.

Die Erkundungstruppe vor dem Abflug: (ab 2. v. l.) Hüseyin Kul, Dr. Thomas Geiner, Christian Pickal und Werner Hammerschmid als Fact-Finding-Team mit den Navis-Vorständen Lars Boehlkau (l.) und Michael Gmach (r.). © Navis e.V.

Stand jetzt sollen schon am Freitag die ersten 15 bis 20 Kräfte folgen, die dann vor Ort von ihren Fact-Finding-Kameraden eingewiesen werden und die Kernaufgaben von Navis übernehmen: Trinkwasser aufbereiten, medizinische Versorgung leisten. Die enorme Erfahrung aus früheren Einsätzen, aber auch die konsequent verfolgte Professionalisierung aller Strukturen sorgen dafür, dass das Material in Windeseile verladen werden kann: Von der Einsatzkleidung über Zelte bis hin zum Feldhospital und den Trinkwasser-Aufbereitungsanlagen steht alles in Spezialbehältern transportbereit parat. „Beim Material sind wir momentan so gut aufgestellt, dass wir nur zugreifen müssen“, berichtet Wagner. „Unser Kollege, der für die Logistik zuständig ist, eruiert momentan, welche Frachtmaschine wir nutzen können.“ Das Equipment komme inzwischen auf ein Gewicht von zehn Tonnen.

Türkischstämmige Mitbürger stehen als Dolmetscher bereit

Bei der personellen Zusammenstellung von Team I habe man ebenfalls keine großen Mühen gehabt: Zum einen sei Verlass auf die Resonanz der Mitglieder gewesen, zum anderen gebe es aber auch neue Bereitschaft aus der Bevölkerung, wie Wolfgang Wagner sagt. „Es haben sich acht türkischstämmige Leute angeboten, uns als Dolmetscher zu begleiten. Und gerade eben hat mich eine examinierte Krankenschwester angerufen, und gefragt, ob sie helfen kann.“

Zusätzlich werde man von zwei „Apothekern ohne Grenzen“ begleitet. Auch wenn man über einen soliden Helfer-Stamm verfüge, seien weitere Unterstützer jederzeit willkommen. „Wir überprüfen die entsprechenden Qualifikationen, und die Helfer müssen Mitglied bei Navis werden – allein aus versicherungstechnischen Gründen.“ Die Teams sollen dann wie bei Navis üblich im zweiwöchigen Rhythmus ausgetauscht werden.

Mit Spenden helfen und Navis unterstützen Der Moosburger Verein Navis e. V. finanziert sich aus Spendengeldern. Wer die Ehrenamtlichen bei ihrer Hilfe unterstützen möchte, kann dies über folgende Kontoverbindungen tun:

Freisinger Bank, IBAN: DE71 7016 9614 0000 0011 12, BIC: GENODEF1FSR; oder

Sparkasse Moosburg, IBAN: DE66 7435 1740 0000 4140 00, BIC: BYLADEM1MSB. Alternativ findet sich auch auf www.navisev.de/spenden ein Formular, über das auch Zahlungen etwa per PayPal angenommen werden.

