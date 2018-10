Neubaugebiet „Amperauen“: Moosburg erlaubt nur Öko-Energie

Moosburgs Baugebiet „Amperauen“ gilt als Leuchtturmprojekt in Sachen Ökologie: Man will dort komplett auf fossile Energieträger verzichten. Unabhängig davon kamen bei der Ausschreibung für den Geschoßwohnungsbau wieder Zweifel auf. Und es gab Kritik an der Preisgestaltung.

Moosburg – In einzelnen Punkten wurde zwar nachjustiert, aber am Grundkonzept hat man dann doch festgehalten. Stadtrat Erwin Köhler (UMB) sah es am Montag in der Sitzung jedoch als eine Art „Bevormundung“ an, dass in dem auf 650 Einwohner ausgelegt Wohngebiet „Amperauen“ bei Wasseraufbereitung und Heizung ausschließlich mit regenerativen Energien operiert werden soll. Seiner Ansicht nach hätte man auch neue Technologien wie die Wasserstoffbrennstoffzelle auf Dauer nicht außen vor lassen dürfen.

Außerdem pochte er darauf, den Teilnehmern an dem Bieterverfahren für den Geschoßwohnungsbau mehr Zeit einzuräumen. Die Vertragsunterlagen seien derart umfangreich, dass die vorgesehene Frist am besten bis auf sechs Wochen ausgedehnt werden sollte.

Rudolf Heinz erinnert an die Energiewende

Michael Stanglmaier (Grüne) verteidigte die ökologische Ausrichtung bei der Energieversorgung des Neubaugebiets. Es solle, wie beschlossen, nur zertifizierter Ökostrom zum Einsatz kommen. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und forderte, auch sogenannte RECS-Labels auszuschließen, weil es sich dabei nicht um einwandfreien Ökostrom handle. Unterstützung erhielt Stanglmaier von Rudolf Heinz (CSU). Der erinnerte daran, dass man doch die Energiewende schaffen wolle bis 2035. „Das Programm ist ausgewogen, das wird die Zukunft sein,“ urteilte er über das Energiekonzept in den „Amperauen“.

Martin Pschorr moniert die Presgestaltung für Bieter und Investoren

Ganz anderer Art waren die Bedenken von Martin Pschorr (SPD). Er monierte die Preisgestaltung, wonach die Bieter und Investoren für den Geschoßwohnungsbau laut Wertgutachten teilweise über 800 Euro pro Quadratmeter zu zahlen hätten. Bürgermeisterin Anita Meinelt verteidigte die Linie jedoch. Man habe sich an das Gutachten zu halten, erklärte sie. Am Ende einigte man sich auf eine Verlängerung der Bieterfrist. Die Forderung, dass in den „Amperauen“ komplett auf fossile Brennstoffe zu verzichten sei, bleibt bestehen.

Großes Lob gab es indes für die umfangreiche Erstellung der Sitzungsunterlagen. Die Verwaltung hatte die Sachverhalte auf weit über hundert Seiten fein säuberlich strukturiert dargestellt. „Eine Supervorlage“, lobte Gerhard Beubl (SPD) die Verantwortlichen der Stadtverwaltung.



Alexander Fischer