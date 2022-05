Neue Bar am Moosburger Rathaus geplant: Künftiges Wirte-Paar verrät Konzept und Namen

Von: Armin Forster

Künftig Gastronomen: Anton Hudler (32) und Nadine Mihasca (27) wollen in der Moosburger Altstadt ihre eigene Bar eröffnen. © Forster

Moosburgs Nachtleben dürfte bald um eine Station reicher werden: Aus einem Laden am Rathaus soll noch in diesem Jahr eine Bar werden. Das Konzept steht bereits.

Moosburg – Für Kinder und Eltern war dieser Laden jahrzehntelang ein Magnet: Wer in Moosburg Spielzeug kaufen wollte, ging zum Hudler in die Altstadt. Aber auch für Haushaltswaren oder Porzellanpuppen war die Herrnstraße 4 eine feste Anlaufstelle. In letzter Zeit ging es eher ruhig zu in den Räumen, in denen der nach wie vor große und kunterbunte Warenbestand per ausgedehntem Räumungsverkauf aufgelöst wird. Von der Modelleisenbahn über das Duschradio bis hin zur Suppenterrine: Wer dort noch ein Schnäppchen ergattern will, sollte allerdings nicht mehr allzu lange warten.

Der Abverkauf des langjährigen Warensortiments läuft nur noch auf absehbare Zeit – Schnäppchenjäger sollten sich also beeilen. © Forster

Denn es gibt große Pläne für die Ladenfläche: Anton Hudler, Junior der stadtbekannten Inhaberfamilie, will das Erdgeschoß in ein Lokal verwandeln. „Es soll eine gemütliche Cocktailbar werden“, erzählt der 32-jährige Glasergeselle. „Ich dachte mir: Renovieren muss ich den Laden eh, dann versuchen wir’s doch gleich mit einer Bar.“ Praktischerweise verfügt seine Lebensgefährtin Nadine Mihasca, die derzeit noch als IT Customer Service Agent am Flughafen München arbeitet, über einschlägige Erfahrungen, wie sie erzählt: „Ich bin gelernte Restaurantfachfrau und habe auch einen Barkeeper-Schein gemacht.“ Außerdem plant die 27-Jährige, sich zur IHK-zertifizierten Barmeisterin fortzubilden. Eine eigene Bar zu führen, das sei schon ewig ihr Traum gewesen, schwärmt sie.

Neue Cocktailbar in Moosburg geplant - mit Außenbestuhlung nahe Rathaus

Um an die nötige Konzession zu kommen, musste das Paar bereits einen detaillierten Plan erstellen lassen. Demnach sollen im vorderen Bereich des Ladens gut 150 Quadratmeter gastronomische Fläche hergerichtet werden, dazu kommt im hinteren Teil Platz für Toiletten, Küche und Lager – alles barrierefrei. „Anfangs wird es nur Fingerfood geben“, sagt Anton Hudler über die Speisekarte, „denn bevor wir für zig Tausende Euro eine Küche reinbauen, wollen wir erst einmal den Anlauf der Bar abwarten.“ Innen schweben ihm 80 Plätze vor, dazu rechnet er mit einer Außenbestuhlung für rund 20 Gäste. Als Inspirationsquelle nennt er das Lokal Tigerlilly in der Landshuter Altstadt.

Öffnen wollen Hudler und Mihasca zunächst donnerstags bis montags von 17 bis 1 Uhr – „wenn wir länger dürfen, dann auch gerne länger“, meint Hudler und lacht. Denn seiner Ansicht nach gibt es im hiesigen Nachtleben enormen Bedarf an einem Lokal, wie er es plant: „Wir sind fest überzeugt, dass Moosburg noch eine gescheite Cocktailbar braucht.“ Nadine Mihasca will an ihrer Theke unter anderem „die alten Klassiker und Standards“ servieren. Zum Pflichtprogramm zählt auch ihr Lieblingsdrink, „White Lady“: Gin, Cointreau, frisch gepresster Zitronensaft und Zuckersirup auf Eis in einem Martiniglas.

Umbau soll bereits im Sommer beginnen

Der Zeitplan des Duos: Im Juni oder Juli wird aktiv mit dem Umbau begonnen, zunächst hinten, dann im vorderen Teil. So bleibt Anton Hudlers Mutter, Rosa Hudler-Oswald, noch genügend Zeit, um den Räumungsverkauf abzuschließen. Dass die Mutter, aber auch der Sohn seit Ewigkeiten fest in der Narrhalla Moosburg verankert sind, eröffnet auf mehrfacher Ebene beste Voraussetzungen: Zum einen finden sich im Faschingsverein die tragenden Handwerker, die Anton Hudlers Umbaupläne realisieren können. Zum anderen dürfte die Narrhalla der Bar sicher gleich von Beginn an viele Stammgäste bescheren.

Schließlich entstand der Plan aus einer Schnapsidee, als Anton Hudler vor sieben Jahren mit einigen Ex-Prinzen über die örtliche Kneipenversorgung sinnierte. „Sie haben mir gesagt, dass sie in der Stadt auch irgendwo furtgehen wollen, aber nicht mehr viel zur Auswahl steht.“ Er habe daher vor allem die Generation Ü30 im Blick, sagt Hudler. „Wir freuen uns aber natürlich auch über alle jüngeren Gäste.“ Die allerdings würde es aktuell eher in die BB Lounge unten am „Gries“ ziehen, weshalb Anton Hudler wenig Konkurrenz-Gedanken plagen.

Künftiger Wirt verrät Name seiner geplanten Moosburger Bar

Traditionsreiches Familienunternehmen: die Konzessionsurkunde von 1862, die Anton Hudlers Ur-ur-Opa für zwei Gulden bei der Stadt Moosburg erwarb. © privat

Bei der Frage nach dem Namen seiner Bar tippt der 32-Jährige über seinem Kopf auf den hölzernen Türstock des Eingangs, wo das Gründungsjahr des Familienunternehmens eingeschnitzt ist: „Hudler’s 1862“ wird die Bar heißen“, verrät der Moosburger. Denn wenn im November – so lautet jedenfalls der anvisierte Zielmonat – die Bar eröffnet, soll nach der Glaserei, der Zinngießerei, der Bürstenmacherei sowie dem Haushalts-, Spielwaren- und Geschenkartikel-Geschäft auch das künftige Gewerbe an die stolze Tradition seines Hauses erinnern.

