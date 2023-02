Neue Spitze nach dem großen Knall: Die Wogen beim Anglerverein Moosburg glätten sich

In ruhigeres Fahrwasser wollen sie den Anglerverein wieder bringen: (v. l.) Jugendwart Denny Naujoks, 2. Gewässerschutzbeauftragter Lothar Bigenski, 1. Vorsitzender Karl-Heinz Seeberger, 2. Vorsitzende Maria Fischler, 1. Gewässerschutzbeauftragter Hans Staringer, Kassierin Wally Schönauer, 1. Gewässerwart Dieter Halemba, 2. Gewässerwart Günter Schießl und Schriftführer Christian Ziegler-Kirchermeier. Foto: Fischer © Fischer

Der Anglerverein Moosburg (AVM) hat eine neue Vorstandschaft gewählt. Vorausgegangen waren heftige Querelen, die den Rücktritt der nahezu kompletten alten Führungsriege zur Folge hatten.

Moosburg – Beim Anglerverein Moosburg war man sich zuletzt spinnefeind. Ein Streit tief gespaltener Blöcke stürzte den 500 Mitglieder zählenden Verein bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in die schwerste Krise seiner Geschichte. Am Samstagabend hat man sich bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Schäfflerhalle aber offensichtlich eines Besseren besonnen. Auch wenn der erbitterte Streit zwischen dem zurückgetretenen Vorsitzenden Michael Hartl und Gegenspieler Wolfgang Tschorn noch deutlich spürbar war, gelang es, sich auf eine neue Führungsriege zu einigen.

Auslöser für den Zwist waren etwa ein eingeführtes E-Fangbuch und Überwachungskameras auf dem Vereinsgelände. Maßnahmen, die Kritiker wie Tschorn zum Anlass nahmen, Front gegen Hartl und seine Vorstandschaft zu machen. Das Ende vom Lied war, dass neben Hartl auch dessen Stellvertreter Eduard Fischler, Gewässerwart Werner Schmidt, der Gewässerschutzbeauftragte Peter Mayer, Schriftführer Bernhard Ritzer und Kassierin Wally Schönauer zurücktraten. Lediglich Jugendwart Denny Naujoks und der 2. Gewässerschutzbeauftragte Lothar Bigenski blieben im Amt.

200 Mitglieder rücken das Wichtigste in den Fokus: handlungsfähige Führungsriege

Außer, dass die Zurückgetretenen noch einmal ihr Bedauern über die Art und Weise der aus ihrer Sicht haltlosen Vorwürfe zum Ausdruck brachten, beschränkte man sich in der mit über 200 Mitgliedern gefüllten Schäfflerhalle auf das Wesentliche. Und das war nach eindringlicher Darstellung von Hartl. eine neue, handlungsfähige Führungsriege zu wählen.

Probleme bereitete dabei zunächst die Feststellung der Stimmberechtigten. Bis die Liste, in die sich alle eintragen sollten, ihren Weg durch die Reihen fand, dauerte Wahlleiter Raphael Gruber dann doch zu lange. Man legte sie schließlich am Tisch neben dem Rednerpult aus, sodass einer nach dem anderen nach vorne kommen und sich eintragen konnte. Auch die Bildung eines Wahlausschusses war nicht einfach. Es gab zwei Kandidaten. Neben Gruber stellte sich auch Hans-Jürgen Dickert zur Wahl. Jemand, der Stimmen aus dem Umfeld von Hartl zufolge zum Lager der Kritiker zählt. In einer Stichwahl gegen Gruber unterlag Dickert jedoch.

Danach ging es vergleichsweise schnell. Nach gut zwei Stunden stand die neue Vorstandschaft unter der Leitung von Karl-Heinz Seeberger fest. Ähnlich wie seine Mitstreiter betonte der neue 1. Vorsitzende, der bereits als Jugendwart im Verein tätig war, den Streit beenden und den Verein wieder nach vorne bringen zu wollen. Wörtlich sagte er: „Ich möchte dazu beitragen, dass der Verein zukunftsfähig bleibt.“ Am Ende gab es tosenden Applaus für Seeberger und seine neue Führungsriege. Allem Anschein nach von einer deutlichen Mehrheit – ein Spiegelbild der Wahlergebnisse, die durch die Bank ebenfalls deutlich ausfielen.

Alexander Fischer

