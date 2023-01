„Danke für das coole Haus“: Neuer Kindergarten in Moosburg eingeweiht

Von: Andrea Hermann

Für das „coole Haus“ bedankte sich der kleine Felix bei Bürgermeister Josef Dollinger. © Hermann

Eine „wirklich tolle Einrichtung“ ist laut Bürgermeister Josef Dollinger in Moosburg an den Start gegangen. Im Kindergarten „In den Amperauen“ haben nun 114 Kinder viel Platz zum Spielen.

Moosburg – „Wir haben hier eine wirklich tolle Einrichtung geschaffen“, sagte Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger am Freitagvormittag voller Stolz, als der neue Kindergarten „In den Amperauen“ eröffnet wurde. Der großzügig geplante Neubau bietet Platz für insgesamt 114 Kinder – und ist bereits jetzt voll, wie Kindergartenleiterin Christina Neumaier sagte.

Einen Riesenschlüssel überreichte Architekt Michael Wacker (l.) an Bürgermeister Josef Dollinger und Kindergartenleiterin Christina Neumaier. © Hermann

Bereits am 1. Dezember wurde das Kinderhaus an der Oleanderstraße bezogen: 50 Mädchen und Buben sind vom Behelfskindergarten „MoosBurg“ in die Kindertagesstätte umgezogen, weitere 40 sind bis dato dazugekommen. Die übrigen Plätze sind ebenfalls belegt – mit Kindern, die aktuell eingewöhnt werden. Im Erdgeschoß des hellen und offenen Gebäudes sind die Kinderkrippe mit zwei Gruppen und die integrative Kindergartengruppe mit 15 Kindern untergebracht. Im Obergeschoß wurden drei Kindergartengruppen mit Platz für jeweils 25 Kinder eingerichtete – samt der benötigten Schlaf-, Therapie-, Essens- und Nebenräume sowie der sanitären Anlagen. Auch eine Aufwärmküche findet man im Erdgeschoß.

Symbolische Schlüsselübergabe: Leiterin Christina Neumaier (l.), Stellvertreterin Magdalena Dichtl (r.) und Bürgermeister Josef Dollinger mit den Ehrengästen der Einweihungsfeier. © Hermann

Alles wurde liebevoll angelegt – nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenbereich: Highlight dort ist – neben den vielen Spielgeräten, dem überdachten Spielbalkon und der überdachten Terrasse für Regentage – die Rutsche, die vom Balkon in den Garten führte. Dollinger ließ es sich auch nicht nehmen, eine Rutschpartie zu machen, legte dabei aber eine unsanfte Landung hin – und plumpste auf den Boden. Er nahm’s mit Humor und war überzeugt, dass die Kinder bestimmt ihre Freude daran haben werden.

Viel Platz für insgesamt 114 Kindern bietet der neu gebaute Kindergarten „In den Amperauen“. © Hermann

Der Rathauschef erinnerte auch an die Anfänge der Einrichtung: Im März 2019 habe man bei der europaweiten Ausschreibung „keine passenden Angebote“ bekommen, erst bei einer nochmaligen Ausschreibung im November 2019 sei man erfolgreich gewesen. Einen Monat später ging’s mit den Planungen los, die vom Stadtrat im September 2020 abgesegnet wurden. Nachdem man im Dezember 2020 die Baugenehmigung erhalten hatte, wurde im April 2021 mit dem Bau begonnen und am 21. Oktober 2021 Richtfest gefeiert.

Den Segen für die Einrichtung, die Architekt Michael Wacker (hinten, 2. v. l.) entworfen hat, spendete Pfarrer Reinhold Föckersperger. © Hermann

Nun also ist das schmucke Gebäude in Moosburgs Neubaugebiet fertig – für rund 6,38 Millionen Euro. Man habe hier eine „Punktlandung“ geschafft, freute sich Dollinger, schließlich lagen die veranschlagten Kosten einst bei 6,2 Millionen Euro. Weil die Stadt auch Fördergelder erhalten habe, hätte man „nur“ 3,3 Millionen Euro aus dem Stadtsäckel entnehmen müssen – Geld, das laut Dollinger „gut angelegt“ sei.

Das Highlight des Kindergartens ist die Rutsche vom Kindergarten-Bereich im Obergeschoß in den Garten des neuen Kindergartens „In den Amperauen“. © Hermann

Architekt Michael Wacker betonte, dass bei dem Bauwerk ein „großes Augenmerk“ auf die energetische Versorgung gelegt wurde: „Das gesamte Gebäude wird durch eine Grundwasserwärmepumpe beheizt. Ein Großteil des hierfür benötigten Stroms wird durch die auf dem kompletten Dach installierte PV-Anlage produziert.“

Die Kinder sowie die insgesamt 26 Beschäftigten fühlen sich richtig wohl in dem Neubau. Der kleine Felix brachte es schließlich auf den Punkt: „Danke für das coole Haus“, sagte er dem Bürgermeister vor den geladenen Gästen.

