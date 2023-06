Neuer Mieter für Moosburgs Feyerabendhaus im Gespräch - und Gedankenspiele über ein Bistro im Rathaus

Von: Nico Bauer

Teilen

Das Feyerabendhaus gegenüber dem Moosburger Rathaus wird von der Stadtverwaltung genutzt, das Erdgeschoß ist bislang an eine Maßschneiderei vermietet. Weil dieser Laden schließt, wird nun über die Zukunft diskutiert. © Forster

Wie geht‘s weiter mit der Ladenfläche im Feyerabendhaus? Im Moosburger Stadtrat wurden dazu nun einige Gedanken geäußert. Und auch zu neuem Gewerbe im Rathaus.

Moosburg – Eigentlich wollte der Moosburger SPD-Stadtrat Gerhard Beubl nur an seinen Antrag erinnern, das am 30. Juni schließende Brautmodengeschäft von Gabi Urban im Erdgeschoß des Feyerabendhauses nicht mehr neu zu vermieten. In seiner Antwort an Beubl erklärte Bürgermeister Josef Dollinger (FW) nun jedoch, dass sich diese Frage mittelfristig gar nicht stelle. Die Stadt brauche die Räumlichkeiten nämlich während der anstehenden Bauarbeiten und danach gäbe es auch schon einen Interessenten. Sollte das Thema wieder auf den Tisch kommen, werde der Stadtrat bei grundsätzlichen Weichenstellungen miteinbezogen.

Zum potenziellen Nachmieter berichtete der Rathauschef, dass die Deutsche Post großes Interesse habe, wieder eine Filiale im Stadtzentrum zu eröffnen. Das Unternehmen sei nicht dazu verpflichtet, würde den Standort aber gerne halten. Bislang gab es auf der Ladenfläche auch eine kleine Postannahmestelle. Aus persönlichen Gründen muss die derzeitige Betreiberin jedoch ihr Geschäft aufgeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Josef Dollinger ging dann auch noch auf den Anbau an das Rathaus ein. Im Vorfeld der Maßnahme solle das Einwohnermeldeamt in die bisherige Kfz-Zulassungsbehörde umziehen. Das habe dann den Vorteil, dass man beim Anbau ans Rathaus auch den Bestand im westlichen Bereich mitsanieren und umbauen könne. Für diesen Umbau des Rathauses am Übergang zur Erweiterung soll es demnächst Gespräche mit dem Planer sowie dem Denkmalschutz geben.

Gibt es in Zukunft ein Bistro im Moosburger Rathaus?

Mittelfristig wird die Stadt auch im Erdgeschoß des Rathauses eine neue Nutzung für leer werdende Geschäftsbereiche suchen. Im ehemaligen Blumenladen ist derzeit die Deutsche Giganetz für die Glasfaser-Vermarktung untergekommen. Langfristig kann sich Dollinger hier ein Bistro oder etwas Ähnliches vorstellen, um das Zentrum so attraktiver zu machen. Bei einer gastronomischen Nutzung müssten aber Lösungen für sanitäre Anlagen gefunden werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.