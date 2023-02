Neues Buch „Von Moosburg nach Majdanek“ erzählt Schicksale 301 deportierter polnischer Juden

413 Seiten hat das nun vorgestellte Buch „Von Moosburg nach Majdanek. © Fuchs

Was geschah mit einer Gruppe jüdischer Kriegsgefangener, die vom Moosburger Stalag VII A aus weiter deportiert wurden? Antworten gibt jetzt ein neues Buch.

Moosburg – „Ein weiteres wichtiges Werk für die Geschichte der Stadt“: So bezeichnete Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger das Buch „Von Moosburg nach Majdanek“, das am Donnerstagabend vorgestellt wurde. Die Autoren Martin Pschorr, Dominik Reither, Karl Rausch und Willi Ellböck, die sich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Kriegsgefangenenlagers Stalag VII A befassen, präsentierten im Sitzungssaal des Feyerabendhauses ihr 413 Seiten starkes Werk. Thema der Publikation ist das Schicksal einer Gruppe von 301 jüdischen Kriegsgefangenen, die in der polnischen Armee gedient hatten und deren Weg von Moosburg über diverse Stationen ins polnische Lublin führte.

Ein wichtiges Werk für die Stadtgeschichte wurde am Donnerstag im Feyerabendhaus präsentiert. Mit dabei: (v. l.) Bürgermeister Josef Dollinger, Martin Pschorr (Initiator/Autor), Karl Rausch (Autor), Christine Metterlein-Reither (Buchgestaltung), Willi Ellböck (Autor), Dominik Reither (Autor) und Landrat Helmut Petz. © Fuchs

Martin Pschorr, der die Idee zu dem Projekt über Jahre forciert hatte, begrüßte neben seinen Co-Autoren am Donnerstag unter anderem Landrat Helmut Petz, Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger, Mitglieder des Vereins Stalag Moosburg und des Heimatvereins. Auch Vhs-Geschäftsführerin Gerda Fischer zeigte sich nach der Veranstaltung von der Abhandlung beeindruckt und lobte das Engagement der vier Buchautoren.

Nach der Besetzung Polens den Status verloren

Diese hatten in mühevoller Recherchearbeit Material darüber zusammengetragen, was mit den Kriegsgefangenen der polnischen Armee passierte. Sie waren in einem Bericht des Moosburger Lager-Kommandanten Oberst Nepf im Oktober 1939 in die Untergruppen „...etwa 200 Polen, 900 Ukrainer und 300 Juden...“ eingeteilt worden. Dominik Reither erläuterte, dass diese polnischen Kriegsgefangenen nach der Besetzung Polens 1939 unter Druck gerieten, da aus Sicht des Deutschen Reichs durch den Hitler-Stalin-Pakt der polnische Staat nicht mehr existierte und es folglich für diese Gruppe keinen Status als Kriegsgefangene mehr gab.

Während viele der ehemaligen polnischen Soldaten im Laufe des Jahres 1940 freikamen, seien die jüdischen Gefangenen aus den östlichen Gebieten, die unter russischer Verwaltung standen, weiter festgehalten worden und später über Görlitz nach Lublin ins Lager „Lipowa 7“ gebracht worden. Über diese 301 deportierten Juden sei relativ viel bekannt, so Reither, da im Stalag VII A Karteikarten zu jedem Gefangenen angelegt wurden.

Als diese 1940 in Lublin ankamen, herrschte vor Ort eine Sondersituation. Dort waren sowohl Zwangsarbeiter aus der Zivilbevölkerung untergebracht als auch Kriegsgefangene, die beim Aufbau des Konzentrationslagers Majdanek helfen mussten. Dazu diente es als Sammel- und Durchgangslager für deportierte Juden. Das Lager „Lipowa 7“ bestand in dieser Form bis November 1943, als Heinrich Himmler in der Aktion „Erntefest“ befahl, die Lager aufzulösen und alle Gefangenen nach Majdanek zu bringen und zu erschießen. Dabei wurden 300 der im Buch recherchierten Juden aus Moosburg ermordet.

Nur ein Überlebender

Nur einer überlebte: Joseph Reznik. Der gelernte Metzger sagte später unter anderem im Prozess gegen den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann aus und starb im Juni 1990. Martin Pschorr war bei seinen Recherchen zu den Schicksalen der Stalag VII A-Kriegsgefangenen auf das Ringelblum-Archiv im Jüdischen Historischen Institut in Warschau gestoßen und hatte von dort die Erlaubnis erhalten, alle Erkenntnisse zu Gefangenen aus Moosburg veröffentlichen zu dürfen. Die Leiterin des Archivs, Agnieszka Reszka, half bei der Suche nach Material und ließ den Historikern unter anderem mehr als 3000 Karteikarten von Kriegsgefangenen zukommen.

Blieb am Leben und sagte später im Prozess gegen einen SS-Mann aus: Joseph Reznik († 1990). © Repro: Fuchs

301 davon stammten tatsächlich aus Moosburg, fanden Pschorr und seine drei Co-Autoren heraus und sammelten in einer Gemeinschaftsarbeit alle Fakten und Hintergründe in einem Buch zusammen. Unterstützung beim Layout des Druckwerks erhielten sie von Christine Metterlein-Reither.

Das Ziel des Werks sei nicht gewesen, irgendetwas aufzuwiegeln, sagte Martin Pschorr am Donnerstagabend. Vielmehr gehe es darum, Einzelschicksale aufzuklären, und zu zeigen, dass es sich immer auch um Menschen handle, die ein Gesicht haben. und genau aus diesem Grund werden auch alle 301 Karteikarten in dem Buch abgebildet.

Das Buch „Von Moosburg nach Majdanek“ (ISBN-13: 9783756860692) ist im BoD-Verlag erschienen.

