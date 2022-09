Neues Einzelhandelszentrum in Moosburg geplant: Details zu den Plänen veröffentlicht

Einkaufen und noch weitere Erledigungen in besonderer Atmosphäre: Das verspricht die Planung des neuen Einzelhandelzentrums, das jetzt in Moosburg vorgestellt wurde.

Moosburg – Das künftige Moosburger Einzelhandelszentrum bei den Amperauen an der Westtangente hat nun ein erstes Gesicht bekommen: Nach der nichtöffentlichen Entscheidung des Stadtrats stellten der Investor S&P Commercial Development und das Architekturbüro Brückner die Planung öffentlich vor.

S&P-Geschäftsführer Johannes Pohl präsentierte einige Beispiele für Projekte von Einzelhandelszentren oder Hotels, teilweise in Verbindung mit Wohnungen. Dabei versuchte er zu zeigen, dass Einzelhandelszentren nicht die typischen Bauwerke sein müssen, sondern auch Ästhetik verkörpern können. „Wir hören nicht an unseren Grundstücksgrenzen zu denken auf“, sagte Pohl.

Der Münchner Architekt Laurent Brückner präsentierte dann eine Planung, bei der man die abgerundete Form des knapp 19 000 Quadratmeter umfassenden Grundstücks bei den drei Baukörpern aufgenommen habe. Das zentrale Gebäude soll ein Ärztehaus mit 2359 Quadratmetern Nutzfläche für Praxen und Büros darstellen. Im Erdgeschoß ist ein Drogeriemarkt mit 725 Quadratmetern Verkaufsfläche und eine Apotheke auf 126 Quadratmetern vorgesehen. Dieses Haus wird eingerahmt von einem Vollsortiment-Markt mit 2077 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem Discounter mit 1539 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Bei den vorgestellten Plänen, Visualisierungen und Beschreibungen fielen die Namen Edeka, Aldi und dm für die drei großen Geschäfte. Johannes Pohl erklärte, dass er bei der Apotheke mit einem Moosburger Apotheker Gespräche führe. Michael Stanglmaier (Grüne) gab den Investoren den Wunsch mit auf den Weg, dass Moosburg eine Orthopäde gut zu Gesicht stehe, aber auch bei Physiotherapie-Angeboten Bedarf bestehe. „Das Ziel sollte das Anwerben neuer Ärzte sein“, sagte Rudolf Heinz (CSU). Der Stadtrat verbindet mit dem Ärztehaus den Wunsch, dass so die Gesundheitsinfrastruktur verbessert wird. Johannes Pohl war guter Dinge, mit einer attraktiven Planung Interesse zu wecken, wenn man die Moosburger Immobilie in Ärzte-Fachzeitungen bewirbt.

Architekt Laurent Brückner erklärte, dass man mit den 280 Pkw- und den 152 Fahrradstellplätzen kurze Wege zwischen den Gebäuden haben und dazu mit einer hohen Aufenthaltsqualität auch einen Treffpunkt schaffen wolle. Eine 3D-Ansicht zeigte als Beispiel ein Café beim Vollsortimenter.

Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde die Zahl der Photovoltaikanlagen von zwei auf alle drei Dächer erweitert. Johannes Pohl sicherte den Stadträten zu, dass ein Großteil der in dem Einzelhandelszentrum benötigten Energie vor Ort erzeugt werde. Zudem solle dank des Einsatzes von viel Holz auch nachhaltig gebaut werden.

Straßenname von Zufahrt steht fest

Die Zufahrt zum neuen Moosburger Einzelhandelszentrum bekommt den Namen „Amperpark“. Mit einer knappen Mehrheit wurde der favorisierte Vorschlag von Bürgermeister Josef Dollinger angenommen. Seitens der Verwaltung waren mit „Amperpark“ und „Am Amperkreisel“ zwei Vorschläge unterbreitet worden. Johannes Becher (Grüne) hatte mit dem „Wacholderweg“ einen weiteren beigesteuert – in Anlehnung an die nach Sträuchern benannten Straßen im angrenzenden Wohngebiet. Wie Becher warnte auch Julian Grübl (Fresh) davor, eine dritte Straße mit „Amper“ beginnen zu lassen: „Dann besteht die Gefahr, dass irgendwann ein Lastwagen in der Amperwehrstraße steht.“ Bei der Abstimmung wurde der Vertagungsantrag von Gerhard-Michael Welter (AfD) mit 2:18 klar abgeschmettert. Über Dollingers „Amperpark“ wurde als Erstes abgestimmt, wofür es mit 12:8 direkt eine Mehrheit gab.