Neujahrsschwimmen in Moosburg: 80 Gäste genießen Badespaß im „bacherlwarmen“ Wasser

Von: Nico Bauer

Bei frühlingshaften Temperaturen wagten sich rund 80 Badegäste in den Moosburger Aquapark. © Bauer

Das Neujahrsschwimmen der Wasserwacht Moosburg lockte am Sonntag 80 Badegäste zum Aquarpark. Sie alle genossen ein Bad im „bacherlwarmen“ Wasser, wie Bürgermeister Josef Dollinger sagte.

Moosburg – Das Wetter war rekordverdächtig, die Stimmung war frühlingshaft – nur die Marke von 100 Badegästen konnte nicht geknackt werden. 80 Personen stürzten sich am Neujahrstag in den Badesee Aquapark und verpassten den Rekord mit der Schallgrenze der 100 Anbadenden. Bei zweistelligen Temperaturen, einer grünen Wiese und acht Grad warmem Wasser war der traditionelle Badeauftakt bei der 21. Auflage der Wasserwacht ziemlich rekordverdächtig.

Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger ist bereits seit 2008 dabei, und stellte diesmal nach der Baderunde eine überschaubare Herausforderung fest: „Diesmal war es bacherlwarm. Normalerweise prickelt es sofort in den Fingern, aber diesmal dauerte das lange.“ Die Rekordanzahl von knapp 100 Badenden wurde um einige Schwimmer verfehl, aber dafür gab es ein illustres Feld. So kam eine Gruppe von Geocachern aus Regensburg, und auch eine knapp 20 Personen umfassende Gruppe aus Polen stürzte sich ins kühle, aber diesmal nicht eisige Nass. Der eine oder andere schwamm eine große Runde, die Jungen sprangen mit Anlauf vom Steg und Moosburgs lebende Legende Ferdinand Winterstötter verkündete stolz, nach dem Aquapark noch weiterzuziehen zum Anbaden in Langenpreising.

Seit vielen Jahren ist Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz beim Neujahrsschwimmen in Moosburg am Start – dieses Mal nach einer spontanen Rettungsdienst-Schicht. © Bauer

Josef Dollinger war nicht der einzige Bürgermeister, der das neue Jahr badend startete. Nandlstadts kultiger Rathauschef Gerhard Betz war nach einer harten Nacht ebenfalls wieder am Start. „Ich bin beim Rettungsdienst eingesprungen“, erzählte er von seinem ehrenamtlichen Engagement, „dann hatte ich noch drei Stunden Schlaf.“ Nach der Runde im Aquapark war der Nandlstädter Bürgermeister wieder hellwach.

Moosburgs Wasserwacht war wieder einmal ein toller Gastgeber. Mit einem Schlauchboot war man auf dem Wasser einsatzbereit für Unfälle. Nach dem Schwimmen gab es dann beim gemütlichen Teil Gulaschsuppe und Punsch zum Aufwärmen für die Badenden und einige Zuschauer, die Freunde und Familienmitglieder angefeuert haben. Für die Unkosten hatte die Wasserwacht ein Sparschwein aufgestellt.

