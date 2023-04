Nicht nur Wasser, sondern auch Geld sparen: Moosburg legt Förderprogramm zur Regenwassernutzung auf

Wer Regenwasser auffängt und weiterverwendet, bekommt finanzielle Unterstützung von der Stadt Moosburg. © Symbolfoto: mzv-archiv

Um die Bürger dazu zu animieren, Wasser zu sparen, gibt es in Moosburg nun ein kommunales Förderprogramm für Gebäude- und Grundstückseigentümer.

Moosburg – Wasser wird auch in Deutschland knapp. Somit gewinnt die Regenwassernutzung immer mehr an Bedeutung. Daher will die Stadt Moosburg Konzepte entwickeln, in Zukunft weniger Grundwasser zu entnehmen und die Neubildung von Grundwasser zu unterstützen. Daher gibt es für die Dreirosenstadt nun ein neues kommunales Förderprogramm.

„Bereitschaft fördern, verstärkt Regenwasser zu nutzen“

„Ein wesentliches Anliegen moderner Siedlungsentwässerung ist, Niederschlagswasser von befestigten Flächen weitestgehend in den natürlichen Wasserkreislauf zurückzuführen. Durch die Zuwendung für die Errichtung von Anlagen zur Regenwassernutzung bei Alt- sowie Neubauten oder Versickerung von Regenwasser bei Altbauten soll die Bereitschaft der Bürger der Stadt Moosburg gefördert werden, verstärkt Regenwasser zu nutzen“, erklärt Bürgermeister Josef Dollinger. Dadurch reduziere sich der Frischwasserverbrauch. Neben den Wassergebühren können auch Niederschlagswassergebühren für die versiegelten Flächen des Grundstücks eingespart werden.

Die Fördersätze betragen für Regenwassernutzungsanlagen 50 Prozent der Nettokosten (maximal 600 Euro) je Grundstück und Zisterne und für die Erstellung einer grundstückseigenen Versickerung ebenfalls 50 Prozent der Nettokosten (maximal 300 Euro). Antragsberechtigt sind Gebäude- oder Grundstückseigentümer. Der Antrag auf Auszahlung kann bis sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme eingereicht werden.

Sparsam mit natürlichen Ressourcen umgehen

Erklärte Ziele sind laut Bürgermeister Dollinger, mit den natürlichen Ressourcen sparsam umzugehen, Regenwasser zur Schonung der Trinkwasservorräte wiederzuverwerten, Niederschlag auch in Siedlungsgebieten wieder mehr in den natürlichen Wasserkreislauf einzubeziehen, den Abfluss so natürlich wie möglich durch Versickerung vor Ort zu verringern und Regenwasser bei Starkregenereignissen zurückzuhalten anstelle über die Kanalisation abfließen zu lassen.

Die Richtlinie sowie die Anträge gibt es auf www.moosburg.de/foerderprogramm-regenwassernutzung-und-versickerung oder zur Abholung in der Stadt. Weitere Fragen beantwortet Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein, Tel. (0 87 61) 6 84 54 oder per Mail an melanie.falkenstein@moosburg.de. ft

