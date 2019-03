„Nie ein Kuchenbäckerinnen-Verein“: Frauen Union Moosburg hat neue Vorsitzende

Von Appellen für mehr weibliche Kommunalpolitik war die Hauptversammlung der Moosburger Frauenunion geprägt. An deren Spitze wurde außerdem ein Personalwechsel vollzogen.

Moosburg – Erst vor wenigen Monaten hatte die Moosburger Frauenunion Grund zum Feiern: 1988 gegründet, wurde der Ortsverband der CSU-Damen im November 30 Jahre alt. Bürgermeisterin Anita Meinelt betonte am Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung deshalb noch einmal voller Stolz, dass die FU Moosburg damals im Landkreis Pionierarbeit geleistet habe. Nie hätten sich die Frauen als „Kuchenbäckerinnen-Verein“ gesehen, sondern immer politische Themen in den Vordergrund gestellt. Das sei heute noch so.

Vorsitzende Sibylle Banner stimmte es in ihrer Rede „nachdenklich“, dass es sie selbst und ihre Vorgängerin Karin Linz offensichtlich dank der Frauenunions-Posten in den Stadtrat geschafft hätten. „Brauchen wir diese Plattform, damit engagierte und interessierte Frauen sich dadurch profilieren können?“ Scheinbar, so Banner, seien Frauen in der Politik immer noch darauf angewiesen, sich über Umwege ihren Platz zu sichern. Sie sprach sich in diesem Zusammenhang gegen Quotenregelungen aus: „Das ist unser nicht würdig, wir sind keine Alibifrauen.“ Männer sollten das endlich anerkennen „und uns entsprechend platzieren“. Wegen ihrer Fähigkeit zur Empathie einerseits und andererseits dem logischen Denken und der Ausdauer in schwierigen Situationen seien Frauen das Nonplusultra für das politische Gemeinwohl.



Banner hört auf, Woppmann übernimmt

Dann kündigte Sibylle Banner ihren Rückzug vom Vorsitz an, aus zeitlichen Gründen. Leicht sei es ihr nicht gefallen, „schließlich war ich von Anfang an in der Vorstandschaft dabei“. Sie freue sich jedoch, dass ihre bisherige Stellvertreterin Sabine Woppmann vom Politikfieber angesteckt worden sei und ihr im Amt nachfolge.



Woppmann bedankte sich in ihrer Rede beim designierten Bürgermeisterkandidaten Georg Hadersdorfer und dem neuen CSU-Ortschef Erwin Weber für ihr Kommen und sicherte beiden die volle Unterstützung der FU zu. Sie würdigte auch die Ausführungen von Europakandidat Benedikt Flexeder und forderte die Anwesenden noch einmal auf, am 26. Mai zur Wahl zu gehen. Am Ende schloss sie mit dem Satz: „Neben jedem starken Mann steht eine genauso starke Frau.“



Der neue Vorstand der Frauenunion Moosburg

Vorsitzende und Schriftführerin: Sabine Woppmann; Stellvertreterin und Schatzmeisterin: Elke Schug; Beisitzerinnen: Elke Halmen, Marion Junker & Karin Linz; Delegierte für die Kreisvertreterversammlung: Sabine Woppmann, Elke Schug, Elke Halmen, Marion Junker & Karin Linz.