Startschuss für die große Osterhasen-Suche in der Moosburger Innenstadt

Osterhase Toni Toss hoppelt an insgesamt drei Samstagen durch die Moosburger Innenstadt. © Marketing eG

Es ist wieder Hasenzeit in der Innenstadt: Die Moosburg Marketing eG und ihre Mitgliedsgeschäfte laden zum Hasen-Such-Gewinnspiel ein. Es warten tolle Preise.

Moosburg - Hierbei verstecken sich in den Schaufenstern der teilnehmenden Betriebe ab dem heutigen Montag zahlreiche goldene Hasen, eindeutig identifizierbar durch ein Medaillon mit dem Stadtwappen um den Hals. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, darf sich auf Hasensuche begeben, die ermittelte Gesamtzahl auf der Teilnahmekarte vermerken und diese im Briefkasten des Rathauses einwerfen.

Statt der Teilnahmekarte kann auch die App genutzt werden

Die Gewinnspielkarten sind in den teilnehmen Geschäften erhältlich. Zusätzlich ist die Einreichung auch über die „Mein Moosburg“ App möglich. Unter allen richtigen Antworten werden als Preise je eine Moosburg-Card im Wert von 200, 100 oder 50 Euro sowie weitere Preise aus der Moosburger Geschäftswelt ausgelost.

Ein besonderes Highlight sind die Auftritte von Osterhase Toni Toss

Ein Highlight wird dieses Jahr der Osterhase Toni Toss sein, der an den Samstagen vor Ostern in der Innenstadt unterwegs sein wird. Am 26. März, 2. und 9. April hoppelt er ab 9 Uhr durch die Innenstadt und verteilt Leckereien für die Kinder. Von 11 bis 12 Uhr ist er dann an der Mariensäule am Stadtplatz zu finden, wo er die ausgefüllten Gewinnspielkarten gerne persönlich entgegennimmt.

Alle Karten mit der korrekten Hasen-Anzahl, die an diesen Tagen bei ihm abgegeben werden, haben die Extra-Chance auf den Sofortgewinn einer Moosburg-Card im Wert von 50 Euro. Alle Karten landen anschließend in der Gesamtauslosung.

Letzte Chance zur Teilnahme am 19. April

In den Schaufenstern folgender Moosburger Betriebe sind die Hasen zu finden: Augenoptik Schmuck Fetzer, Bäckerei Grundner, Bäckerei Welter, Blumenzauber, CopyPrint Moosburg, Euronics Stampfl, Freisinger Bank, heinz pflüger partner architekten, Hörgeräte Eibl, Käse im Weingraben, LB Immobilien, Mode Neu, Modehaus Heilingbrunner, Moosburg Marketing eG, Moosburger Badehimmel, Moosburger Teeladen, Optik Oehm, Reise-Service Heinz, Ritas Bastelstube, Schuhhaus Gerlspeck, Tabak Kiermaier, Work’n’Fun. Das Gewinnspiel endet am 19. April. Weitere Infos unter www.moosburg-marketing.de.

