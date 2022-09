Defekt in Kraftwerk sorgt für Stromausfall im Landkreis Freising

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Zu einem Stromausfall ist es im Landkreis Freising gekommen. Grund dafür war ein Defekt im Kraftwerk Pfrombach. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Moosburg - Zu kurzzeitigen Stromausfällen ist es am Freitagabend im östlichen Landkreis Freising gekommen. Grund dafür war nach Angaben der Polizei Moosburg ein technischer Defekt im Kraftwerk in Pfrombach. Der führte gegen 17.30 Uhr sowohl an einer Schaltanlage im Gebäude als auch an einem Strommasten in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks zu Verpuffungen und kleineren Brandherden. „Dadurch nahmen nicht nur die Einrichtungen selbst Schaden, sondern auch das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen“, berichtet die Polizei. „Einige Haushalte im Landkreis“ hätten kurzzeitig mit Stromausfällen leben müssen.

Acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Buch am Erlbach löschten das Feuer am Masten. Neun Feuerwehrleute aus Pfrombach-Aich lüfteten den verrauchten Innenbereich des Kraftwerks. Sie sorgten dafür, dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte. Laut PI Moosburg wird der Gesamtschaden derzeit mit einem „mindestens fünfstelligen Betrag“ beziffert. (ft)