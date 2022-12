Pläne für Moosburger Rathausanbau vorgestellt: So geht es nach Abriss von Huber-Haus weiter

Teilen

Vom alten Huber-Haus an der Moosburger Herrnstraße ist nur noch Bauschutt übrig. © Josef Fuchs

In Moosburg wird derzeit das Huber-Haus neben dem Rathaus abgerissen, um mehr Platz für die Stadtverwaltung zu schaffen. Jetzt wurden Details bekanntgegeben.

Moosburg – Die Abrissarbeiten am alten Huber-Haus in der Moosburger Herrnstraße sind bereits in vollem Gange. Wie die weiteren Planungen zum Erweiterungsbau des Rathauses aussehen, ließ sich der Stadtrat am Montag von Architekt Bernhard Paringer erläutern.

Insgesamt soll die Nutzfläche um gut 350 Quadratmeter erweitert werden. Fast drei Fünftel davon in Form von Verwaltungsräumen, der Rest ist für die barrierefreie Erschließung des Gesamtgebäudes mit Treppen und Aufzug vorgesehen. Die geschätzten Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 2,34 Millionen Euro. Der Architekt aus Landshut betonte aber, dass durch die derzeitige Dynamik im Bausektor eine valide Aussage dazu schwer möglich sei.

Verwaltungsräume und ein barrierefreier Zugang zum gesamten Rathaus plant die Stadt im Anbau (links). © Grafik: Stadt Moosburg

Der neue Gebäudetrakt wird ein zweistöckiges Haus mit Dachgeschoß. Der Zugang zum Rathaus führt weiter über den gewohnten Eingangsbereich, der barrierefrei angelegt werden soll. Die Anbindung zum Neubau erfolgt über einen Flur, der derzeit noch nach links zum Standesamt führt. Dort wird der komplette Bereich neu strukturiert werden, so dass der bestehende Gang entfernt und großzügiger und breiter angelegt wird, um einen Wartebereich mit Zugang zum Einwohnermelde- und Standesamt zu schaffen sowie ein rollstuhlgerechtes WC einzurichten.

Architekt berichtet von besonderer Herausforderung

Über diesen Flurbereich gelangt man in den neuen Anbau, wo neben einem Büroraum der Aufzug, das Treppenhaus und ein Fluchtweg zur Herrnstraße vorgesehen sind. Mit dem Aufzug gelangen die Besucher in alle weiteren Ebenen, sowohl im Rathaus als auch im neuen Gebäudetrakt, was laut Bernhard Paringer wegen der Erdgeschoßhöhe von 4,50 Metern im bestehenden Komplex eine besondere Herausforderung darstellte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im ersten und zweiten Stockwerk des Anbaus werden Verwaltungsflächen mit jeweils drei Fensterachsen entstehen. Im Dachgeschoß gibt es zur Herrnstraße hin zwei Biberschwanz gedeckte Dachgauben. Neben einem variabel nutzbaren Personalraum werden dort zudem zwei weitere WC’s sowie ein Server- und Technikraum untergebracht. Das neue Gebäude wird keinen Keller bekommen, auch wenn beim Bestand noch ein Gewölbe vorhanden war. Dies ist auch der Grund, warum die Abrissarbeiten der Bodenplatte ab Januar 2023 mit archäologischer Begleitung durchgeführt werden. Wie lange diese Arbeiten dauern, steht laut dem Architekten noch nicht fest. Geplant sei, die Gewölbe für die Gründung des Neubaus aufzuschütten und in der Folge durch Setzen von 36 Microbohrpfählen einen stabilen Untergrund zu schaffen.

Ab Beginn dieser Arbeiten veranschlagt Bernhard Paringer aufgrund der Komplexität mit temporären Umzügen und Arbeiten während des laufenden Betriebs eine Bauzeit von zwei Jahren. Bezüglich der Gestaltung der Anbau-Fassade sei man wegen des Denkmalschutzes bereits in Gesprächen mit dem Kreisbaumeister.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.