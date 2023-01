„Plan“-Umgestaltung rückt näher: Knappe Pflaster-Entscheidung für Moosburgs Marktplatz

Von: Nico Bauer

Mit oder ohne Fugen? Der Moosburger Stadtrat hat jetzt nach kontroverser Debatte entschieden, wie das Pflaster für die Neugestaltung des „Plans“ verlegt wird. Auf dem Bild ist die Testfläche zu sehen, das verfugte Pflaster unten machte das Rennen. © Stadt Moosburg

Die Umgestaltung des zentralen Moosburger Platzes „Auf dem Plan“ rückt näher. Nun wurde entschieden, wie das Pflaster gestaltet wird. Der Beschluss gefällt nicht allen.

Moosburg – Dieses Jahr wird die Stadt Moosburg ihren zentralen Platz „Auf dem Plan“ umbauen – und eine Detailfrage der bevorstehenden Maßnahmen hatte zuletzt für viel Zündstoff gesorgt. Mit 11:10 Stimmen wurde beschlossen, dass ein Pflaster mit Fugen verlegt wird. Zuvor erlebte der Stadtrat einen spannenden Konflikt zwischen Bürgermeister Josef Dollinger und dem Landschaftsarchitekten Ludwig Schegk.

Der Planer hatte den Stadtrat mit seinen Ideen für die Umgestaltung des „Plans“ begeistert, und die Einstellung zu den Ideen hat sich nicht geändert. Schegk legte der Stadt aber ans Herz, unter anderem für Menschen mit Handicap gut passierbare Pflaster ohne Fugen einzubauen. Somit seien etwa 15 Prozent der Gesamtfläche unversiegelt und das habe einen ökologischen Wert. Denn dann könnte beispielsweise bei Starkregen das Wasser versickern. Zudem warnte der Landschaftsarchitekt davor, dass der verfugte Belag rund eine Million Euro Mehrkosten bedeute und mehr Bedarf beim Unterhalt.

Kippen und Konfetti

Auf der anderen Seite standen der Moosburger Bürgermeister und Bauhofleiter Martin Holzner, die in ihren Meinungsäußerungen Pflaster ohne Fugen als Höchststrafe für die Stadt darstellten. „Wir brauchen einen funktionellen Platz“, wetterte Dollinger, „wir können nach dem Fasching das Konfetti nicht mit dem Besen aus den Ritzen kehren und Zigarettenstummel einzeln einsammeln.“ Auf dem „Plan“ war neben dem Kriegerdenkmal eine kleine Testfläche mit und ohne Verfugung erstellt worden. Dort stellte der Bauhof rasch fest, dass man ohne Fugen nach großen Festivitäten massive Probleme bei der Reinigung habe. Wenn man etwa den Laubbläser nutze, brauche der Marktplatz in den Lücken öfters ein Nachsanden, was dann auch wieder fünfstellige Beträge koste.

Im Stadtrat gingen die Meinungen weit auseinander. Viele Ratsmitglieder machten deutlich, dass sie in der Frage lange unentschieden waren und eher aufgrund von Baugefühl-Tendenzen abstimmen. Für die CSU unterbreitete Fraktionssprecher Rudolf Heinz noch den Kompromissvorschlag, dass man den zentralen Bereich des Platzes verfugen könne und die bei den Veranstaltungen kaum genutzten Randbereiche mit der Wasserdurchlässigkeit offen lasse. Heinz stellte amüsiert fest, dass Bürgermeister und Landschaftsplaner etwas auseinander liegen mit ihren Sichtweisen.

Letztlich wurde der Kompromissvorschlag der CSU aber nicht abgestimmt. Die weitergehende Variante mit der kompletten Verfugung bekam mit 11:10 Stimmen eine denkbar knappe Mehrheit. Den anderen Kompromissvorschlag von Johannes Becher (Grüne), noch zwei bis drei große Bäume als Ausgleich zu der Versiegelung zu pflanzen, nahm der Planer mit und wird nach Möglichkeiten suchen. Becher sieht durch die geschlossene Decke noch mehr Bedarf für Schattenspender. Im Rahmen der Diskussion machte Ludwig Schegk auch deutlich, dass man den Umbau des „Plans“ sicher nicht in diesem Jahr fertig bekomme.

