Hitlergruß am Stalag-Denkmal

Vor dem Stalag-Denkmal in Moosburg hoben zwei junge Männer die Hand zum Hitlergruß - und einer filmte.

Moosburg - Zwei bislang noch unbekannte junge Täter zeigten am Donnerstag gegen 17 Uhr den Hitlergruß vor dem Stalag-Denkmal an der Böhmerwaldstraße in Moosburg. Ein Dritter fotografierte die entwürdigende Szene. Das Mahnmal dort soll an das ehemalige Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht erinnern.

Polizei fahndet

Ein Augenzeuge beobachtete, wie die jungen Männer in Richtung alter Wertstoffhof weggingen. Einer der Männer hat schwarzes, lockiges Haar, trug einen roten Pullover, und hatte eine rote Musikbox sowie ein Fahrrad dabei. Der andere trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Schrift. Der dritte Unbekannte hatte eine grüne Jacke an. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bei der Polizeiinspektion Moosburg unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 entgegen.