Polizei Moosburg meldet mehr Betrug und Sexualdelikte - aber auch Aufklärungsquote steigt

Insgesamt sind die Straftaten im Einsatzbereich der PI Moosburg zurückgegangen. Zugleich ist die Aufklärungsquote gestiegen. © Daniel Karmann/dpa

Im Bereich der Polizei Moosburg ist die Zahl der Straftaten zurückgegangen. Einblicke in die Kriminalstatistik 2021 zeigen aber auch negative Entwicklungen.

Moosburg – Weniger Straftaten, höhere Aufklärungsquote: Mit diesen Schlagworten lässt sich die Polizeiliche Kriminalstatistik im Einsatzbereich der PI Moosburg für das Jahr 2021 zusammenfassen. „Die Daten zeigen, dass der Slogan ,In Bayern leben, heißt sicherer leben‘, insbesondere auch für die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Moosburg gilt“, schreibt PI-Chef Christian Bidinger.

Zahl der Delikte zurückgegangen

Mit 1130 Delikten weist die Kriminalstatistik einen Rückgang um 137 Delikte – 10,8 Prozent – aus. Lag die Aufklärungsquote im Vorjahr bei 74,4 Prozent, konnte sie erneut gesteigert werden: auf 75,8 Prozent. Das ist der höchste Wert in 15 Jahren. So waren beispielsweise im Jahr 2010 noch 1401 Straftaten zu bearbeiten, die Aufklärungsquote betrug damals 60,8 Prozent. Im Jahr 2006 wurden bei einer Aufklärungsquote von 60,4 Prozent sogar 1615 Delikte gezählt. „Diese Beispiele zeigen, dass auch über einen längeren Zeitraum betrachtet die Anzahl der polizeilich registrierten Straftaten rückläufig ist“, so Bidinger. Auch die Häufigkeitszahl, die die Straftaten pro 100 000 Einwohner beschreibt, liegt mit 2622 (Vorjahr; 2969) weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Insgesamt konnte die Moosburger Polizei 672 Tatverdächtige ermitteln, davon waren 544 Männer und 128 Frauen. Im Vorjahr waren es 710 Tatverdächtige, davon 573 männlich und 137 weiblich.

Was die Delikte angeht, führt der Bereich Vermögens- und Fälschungskriminalität wie zum Beispiel Betrug, Urkundenfälschungen oder Unterschlagungen die Liste mit 228 Fällen an. Ein Jahr zuvor waren es noch 215 Fälle. „Insbesondere die 192 Betrugsdelikte – Vorjahr: 176 – fallen hier stark ins Gewicht“, so Bidinger. Dabei mache sich auch bemerkbar, dass wohl aufgrund der Pandemie häufiger Waren im Internet gekauft wurden.

Über 200 Fälle von Diebstahl

Ebenfalls hoch im Kurs standen die Diebstahlsdelikte, wenngleich hier ein Rückgang zu verzeichnen ist: Mussten 2020 noch 236 Fälle bearbeitet werden, waren es 2021 nur noch 207. Auch Fahrräder wurden im Bereich der PI Moosburg oft entwendet: Waren es 2020 noch 54 Stück, stieg die Zahl 2021 auf 62. Diebstähle dieser Art ließen sich jedoch oft durch bessere Schlösser vermeiden. Die Zahl der Ladendiebstähle ging von 28 auf 25 leicht zurück. „Sehr erfreulich“ ist laut Bidinger, dass im vergangenen Jahr nur vier Wohnungseinbrüche zu verzeichnen waren. Ein Jahr zuvor waren es noch sieben gewesen.

Zugenommen hat die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: 2021 wurden 55 solcher Delikte angezeigt (Vorjahr: 46). Den größten Teil davon macht die Verbreitung verbotener pornografischer Schriften aus. Die Zahl der Fälle stieg von 22 auf 39. Positiv zu vermerken ist, dass die Fälle von vorsätzlicher Körperverletzung von 134 auf 120 zurückgingen.

Weniger Sachbeschädigungen und Rauschgift-Delikte

Einen deutlichen Rückgang, und zwar um 42,3 prozent verzeichnete die Moosburger Polizei in puncto Sachbeschädigungen: von 196 auf 113 Fälle. Auch die Zahl der Strafanzeigen wegen Rauschgiftkriminalität ging zurück: Waren es 2020 noch 151 Anzeigen, verzeichnete man nun 124 Stück.

Die Zahl der Straftaten verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen des Zuständigkeitsbereichs: In Moosburg waren es 642 (Häufigkeitszahl 40), danach kommen Au mit 133 (21) und Nandlstadt mit 127 (24) Delikten. In Rudelzhausen war die Polizei 82 Mal aktiv (24), in Wang 68 Mal (26) und in Mauern 41 Mal (13). Am wenigsten „los“ war in Gammelsdorf und Hörgertshausen: Dort wurden nur 19 beziehungsweise 18 Straftaten registriert. Die Häufigkeitszahl liegt in Gammelsdorf bei 13, in Hörgertshausen bei 9. ft

