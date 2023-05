Radtour „Quer durch die Holledau“: Wie ein 19-Jähriger allen die Show gestohlen hat

Teilen

Wie gemalt wirkte die Kulisse aus Hopfengärten und blühender Landschaft, als am Sonntag der RSV Moosburg zu seiner diesjährigen Radtourenfahrt „Quer durch die Holledau“ eingeladen hatte. 507 Teilnehmer waren an den Start gegangen. © Dieter Horak/RSV Moosburg

Bei der Radtour „Quer durch die Holledau“ gab viele glückliche Gesichter. Lediglich ein Sturz trübte die Bilanz. Und ein junger Radler beeindruckte besonders.

Moosburg – Vom Wetter bis hin zu den übrigen Bedingungen: Die 33. Auflage der Rundfahrt „Quer durch die Holledau“ war eine Radtour wie aus dem Bilderbuch – und ein voller Erfolg. Die Veranstalter vom Radsportverein Moosburg (RSV) zeigten sich hochzufrieden. „Ein Traum! Alle waren froh, dass sie bei diesem schönen Wetter wieder mal richtig Rad fahren konnten“, sagte Orga-Chef Thomas Kraus über die Neuauflage des Radtouren-Klassikers.

Über 500 Radlerinnen und Radler hatten sich am Sonntag in aller Früh von der Schäfflerhalle aus auf den Weg gemacht. In verschiedenen Alters- und Leistungsklassen ging es auf malerisch schöne, aber auch sehr sportliche und anspruchsvolle Strecken. Vorbei an Hopfengärten, über die Hügel der Hallertau. Es standen drei Rundkurse zur Wahl, die über 74, 120 und 154 Kilometer gingen. Plus einer erstmals angebotenen 68 Kilometer langen „Gravelbike-Strecke“, die hauptsächlich über Wald- und Feldwege führte. Eine neue Disziplin, die laut Kraus offenbar im Trend liegt, und auf Anhieb großen Anklang fand. Ein Gravelbike ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit dem Damenrad ohne Gangschaltung absolvierte Daniel Novak (19) die 74-Kilometer-Tour durch die Hallertau. © RSV Moosburg

Vom Freizeitradler bis zum Profi war für jeden etwas dabei. Selbst E-Bikes waren nicht verpönt. Ein Teilnehmer stach bei der RSV-Tour durch die Hallertau aber besonders heraus. Der 19-jährige Daniel Novak aus Moosburg machte sich doch glatt mit einem Damenfahrrad ohne Gangschaltung auf den Weg. Er bewältigte die 74-Kilometer-Runde ohne Probleme. „Von der Zeit her gar nicht mal so schlecht“, lobte Orga-Chef Thomas Kraus. Novak zählte mit zu den ersten Ankömmlingen, die gegen 14 Uhr am Zielort „Biergarten Schäfflerhalle“ eintrudelten.

Fahrfehler führt zu Sturz eines Radlers

Ganz vorne mit dabei war auch Peter Beer aus Burghausen, der die Rundfahrt als Training für das „Race Around Austria“ nutzte – ein Rennen, das nonstop über 1500 Kilometer geht. Bei aller Freude hatte man leider auch einen Sturz aufgrund eines Fahrfehlers zu beklagen, der zum Glück aber ohne größere Folgen blieb.

Die bisherigen Rückmeldungen waren laut Kraus allesamt erfreulich. „Wunderschöner Tag – super Organisation“, zitierte er einen der vielen erfreulichen Kommentare. Der Aufwand, den der RSV betrieben hat, hat sich also gelohnt. Über 50 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf der „Quer durch die Holledau“-Tour zu sorgen. Schon am Samstag war man gut damit beschäftigt gewesen, die Schilder an der Strecke aufzustellen. „Ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen,“ lobte Kraus die fleißigen Streckenposten.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.