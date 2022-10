Hilferuf einer Mutter: Behörden entziehen Frau (31) ihr Kind – entgegen ärztlichem Rat

Von: Armin Forster

Teilen

Talia, hier im Arm ihrer Mama, wurde vom Vater des Kindes allein nach Australien mitgenommen. Dabei spricht die Zweieinhalbjährige kein Englisch – und er kein Deutsch. © privat

Von ihrem drogensüchtigen australischen Mann ist eine Moosburgerin samt Tochter nach Bayern heimgekehrt. Nun wurde ihr auf fragwürdige Art das Kind entzogen.

Moosburg – Für eine Zweieinhalbjährige ist Talia erstaunlich unerschrocken. Wo sich andere ihres Alters zaghaft vortasten, stürmt sie freudig drauflos, will alles derart neugierig erkunden, dass ihre Mutter sie oft bremsen muss. Was ihre Tochter jetzt gerade erlebt, ist für Magdalena M. aus Moosburg seit Tagen allerdings ungewiss. Dass Talia so freudig wie eh und je ist, bezweifelt die 31-Jährige. Denn Mutter und Kind wurden von Behörden getrennt und die kranke und eigentlich laut Ärzten reiseunfähige Talia von ihrem Vater nach Australien gebracht. Dort befindet sie sich nun bei dem Mann, den sie in den letzten zwei Jahren nur wenige Stunden gesehen hat und der ihre Sprache nicht spricht.

Mutter macht verzweifelten Hilferuf öffentlich

Dieser so geschilderte Fall bewegt gerade eine immer breitere Öffentlichkeit, denn Magdalena M. hat ihre Geschichte im Internet verbreitet. Die Mutter nennt es einen verzweifelten Hilferuf.

Rückblende: M. verlässt 2012 ihre Heimat Moosburg in Richtung Australien. Dort lernt sie Charlie (Name geändert) kennen und lieben. Die beiden heiraten 2014, Magdalena M. arbeitet als Erzieherin und studiert nebenbei Lehramt. 2019 wird sie schwanger, doch während des Mutterschutzes, so berichtet es die Frau heute, erfährt sie von Charlies Drogensucht. Den damaligen Konsum hat der Australier inzwischen in einer gerichtlichen Erklärung eingeräumt. Es folgen schwere Zeiten in der Beziehung. Im Mai 2020 kommt Talia zur Welt. Am 4. Dezember 2020 entschließt sich Magdalena M., mit ihrer Tochter zu ihren Eltern zurückzukehren. Charlie fährt beide zum Flughafen. Ihm ist klar, dass sie erst einmal nicht mehr wiederkommen – auch das ist heute gerichtlich dokumentiert. Charlie solle, so sagt seine Frau, sein Leben und die Drogensucht in den Griff bekommen.

In Moosburg lebt die Mutter mit ihrer Tochter im Haus der Eltern. Weil Magdalena M. nach eigenen Angaben nahezu mittellos Australien verlassen musste, sucht sie sich Arbeit als Kellnerin. Mit Charlie gibt es anfangs noch Telefonkontakt, dann herrscht Funkstille, so berichtet sie.

Als das Paar wieder kommuniziert, läuft das über Anwälte und Gerichte: Der Vater fühlt sich im Sorgerecht beeinträchtigt und klagt in Australien auf Rückführung von Talia. Vor Gericht in München wird dem nach einer Verhandlung zugestimmt, eine Beschwerde sowie eine Gegen-Klage von Magdalena M. werden abgewiesen. Die 31-Jährige spricht von über 20.000 Euro, die sie das Verfahren bislang gekostet habe.

Mutter in Angst: Ständige Furcht vor der Vollstreckung

Mittlerweile lebt Talia rund zwei Jahre ohne ihren Vater, ist in Moosburg eingewöhnt, wird von der Familie M. umsorgt. Qualifiziert durch ihr Lehramtsstudium, unterrichtet Magdalena M. von März 2022 bis zu den Sommerferien eine 3. Klasse in Haag, als an der Grundschule Personal knapp ist. Doch sie fürchtet ständig, dass ihr Talia weggenommen wird. Und tatsächlich steht plötzlich eine Vollstreckung im Raum, mit der das Kleinkind zum Vater zurückgeführt werden soll. Weil der Termin näher rückt und ihre Rechtsmittel erschöpft sind, wird am 26. September 2022 im Namen von Talia Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben: wegen des Rechts auf Sicherheit und Unversehrtheit des Kindes. Der Anwalt der Mutter macht deutlich, dass es eilt. Doch eine Entscheidung steht bis heute aus.

Am 3. Oktober reist Charlie mit seiner neuen Lebensgefährtin nach Deutschland ein. Das Freisinger Jugendamt schaltet sich ein, um die Ausreise zur Aufenthaltsbestimmung in Australien in die Wege zu leiten. Geplant ist, dass bei der Verhandlung am 4. November in Sydney Vater und Mutter angehört werden. Dazu wird vereinbart, dass Charlie mit Talia und auch der Mutter ausreist.

Die stimmt dem Vorhaben zu, macht sich jedoch große Sorgen, was in Australien auf sie zukommen würde. Denn falls Charlie noch eine Anzeige wegen Kindesentführung erstattet, könne das laut M.s Anwalt je nach Verfahrensausgang zehn Jahre Gefängnis in Down Under bedeuten.

Das Kind ist laut Arzt reiseunfähig

Wohl vor diesem Hintergrund sowie der Hoffnung auf einen für sie positiven Ausgang der Verfassungsbeschwerde – die laut Jugendamt keine aufschiebende Wirkung hat – kommt es vonseiten der Mutter zu Terminversäumnissen sowie daraus resultierenden polizeilichen Überprüfungen ihres Aufenthalts in Moosburg. Ihren Pass hatte sie bereits beim Amtsgericht München abgeben müssen. Gleichzeitig schildert Charlie dem Jugendamt seine Bemühungen, die das Kindswohl in Australien gewährleisten sollen, wie aus einem Protokoll der Freisinger Behörde hervorgeht. Demnach legt er am 7. Oktober auch einen fünf Monate alten Haartest vor, der besagt, dass er keine Drogen mehr konsumiert hat. Bei einem Treffen im Jugendamt erklärt die Sachbearbeiterin der Mutter, dass das Kindswohl und die weitere Kokain-Abstinenz des Vaters nun australische Richter prüfen müssten.

Am Dienstag, 18. Oktober, kommt ein Treffen beider Eltern und Talia zustande, begleitet vom Jugendamt und Charlies Anwältin. Dabei soll sich Talia an den Vater gewöhnen. Mündlich wird dabei unter den Parteien vereinbart, dass Talia bis zur Verhandlung in Australien zwar bei der mitgereisten Mutter bleibt, bis zum Urteil aber täglicher Umgang mit dem Vater stattfindet. Die Ausreise soll am Samstag, 22. Oktober, erfolgen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zwei Tage zuvor meldet die Mutter ihre Tochter krank, das Attest liegt unserer Redaktion vor. Talia hat eine Bronchitis mit starkem Husten, Fieber und erschwerter Atmung. Das Kind sei reiseunfähig, schreibt der Arzt. Als am Freitag der Gerichtsvollzieher die Herausgabe von Talia fordert, zweifeln die Behörden das Attest an. Die Kleine und ihre Mutter werden ins Kinderkrankenhaus Landshut begleitet, dort bestätigt ein Oberarzt Talias Reiseuntauglichkeit. Außerdem rät er, dass Talia während der Genesung bei ihrer Mutter bleiben soll. Dies geht aus dem Protokoll des Jugendamts hervor. Magdalena M. schlägt vor, den Vater in einem Moosburger Hotel einzuquartieren – für den täglichen Umgang bis zur Genesung.

Vereinbarung mit den Behörden ignoriert

Doch es kommt anders. Der Gerichtsvollzieher, ebenfalls im Krankenhaus dabei, kann keine Kindswohlgefährdung erkennen. Er übergibt Talia entgegen ärztlichen Rats an den Vater. Charlie verpflichtet sich, im Land zu bleiben, bis sie vollständig genesen sei. Magdalena M. muss sich von ihrem Kind verabschieden und verspricht Talia ein Wiedersehen am nächsten Tag. Das Kind wird in die Obhut des Vaters gegeben. In den Aufzeichnungen der Jugendamt-Mitarbeiterin steht: Kommunikation zwischen Vater und Talia aufgrund der Sprachbarriere „ausreichend“, bei Erklärungen jedoch „mangelhaft“. Der Mutter bescheinigt sie eine „gute und sichere Bindung“ zum Kind.

Weil aber auch Zweifel an der Zuverlässigkeit des Vaters bestehen, wird die Bundespolizei München gebeten, darauf zu achten, dass Talia nicht ausreist. Familie M. fährt zusätzlich an den Flughafen München, um die Beamten zu briefen. Doch bald herrscht Aufregung: Die Notfall-Mobilnummer des Amts, die das Jugendamt der Polizei gegeben hat, ist nicht erreichbar, so schildert es Magdalena M. später. Auch Anrufe am nächsten Tag im Amt laufen ins Leere – es ist ein Samstag.

Geodaten verraten tatsächlichen Aufenthaltsort

An diesem Tag reist Charlie mit der kranken Talia entgegen aller Vereinbarungen aus – über Frankfurt. Fotos und Videos aus einem Hotel, die er während der Reise der Mutter schickt, sollten laut Magdalena M. den Eindruck erwecken, Talia sei noch in Deutschland. Es sind Brezen und deutscher Joghurt zu sehen. Doch Geodaten des Videos verraten, dass das Mädchen bei einem Zwischenstopp in Katar gefilmt wurde.

Das Jugendamt Freising erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, wegen der angeordneten Vollstreckung „keinerlei alternative Handlungsmöglichkeiten“ gehabt zu haben, als die Übergabe trotz Sprachbarriere zu ermöglichen. Vermittlungsversuche zwischen den Eltern seien gescheitert. Das Sorgerechtsverfahren werde nur beim zuständigen Familiengericht im Ausland geführt. Mehr, als eine fachliche Stellungnahme an die australischen Behörden zu übermitteln, sei derzeit nicht möglich. Man hoffe auf eine familiengerichtliche Entscheidung zum Wohl des Kindes, und dass Talia bald wieder Kontakt zur Mutter und ihren Bezugspersonen habe.

In der Amtsstellungnahme an die Australier, die dem Freisinger Tagblatt vorliegt, liest sich die Beurteilung deutlicher. Dort wird die Überprüfung des Kindswohls sowie die Rückführung von Talia an ihre Mutter „dringend empfohlen“. Wegen der Vorfälle sei für das Amt auch unklar, ob der Vater „grundsätzlich in der Lage ist“, Talias Bedürfnisse zu wahren und das Kindswohl zu sichern.

Magdalena M. hat nun einen Flug gebucht und will am 4. November zur Verhandlung in Australien sein – allen Risiken zum Trotz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.