Finale an der Realschule Moosburg: Alle haben das Gipfelkreuz erreicht

„Großen Respekt“ zollte Rektor Wolfgang Korn den 155 Realschul-Absolventen, als er diesen ihr Abschlusszeugnis überreichte. An den heißesten Tagen des Jahres hätten sie ihre Prüfungen gemeistert – und das mit Bravour: Alle Schüler haben bestanden.

Moosburg– „Mit diesem Tag geht eine der wichtigsten Reisen in unserem bisherigen Leben zu Ende“, sagten die Schülersprecher Finn Kuhlow, Sophie Frenzel und Johanna Roth, als sie bei der Abschlussfeier am Freitag in der Stadthalle ihre Schulzeit an der Realschule Moosburg Revue passieren ließen. „2013 standen wir am Fuße des Berges“, erinnerten sich die Absolventen. Im Laufe der Jahre sei man „Bestandteil einer Wandergruppe“ gewesen, habe viele Hürden gemeistert und stehe nun, „trotz schmerzender Beine“, am Gipfelkreuz. „Wir können stolz auf uns sein“, sagten die Schülersprecher zu ihren Kollegen – und sprachen auch den „Reiseführern“, allen voran den Klassenlehrern, ihren Dank aus.





Stolz auf die Absolventen ist auch Schulleiter Wolfgang Korn: „Großen Respekt, wie ihr die Prüfungstage gemeistert habt – an den heißesten Tagen des Jahres.“ Und das mit Erfolg: „Alle, die angetreten sind, haben bestanden“, freute sich Korn – 134 Jugendliche, sprich 86,5 Prozent, sogar mit einem FOS-Schnitt. Die besten Absolventen sind Lisa-Marie Lemke (1,18), Jonas Kiermeier (1,27), Florian Hornung und Lukas Schranner (beide 1,33) sowie Johannes Huber (1,36). Sie alle wurden von der Schule und der Stadt für ihre schulischen Leistungen geehrt.

Das soziale Engagement, etwa als Tutoren, Schulsanitäter, Streitschlichter und Co., würdigte der Elternbeirat um Vorsitzende Sabine Ewert. Sie appellierte an die Schulabgänger: „Setzt euere Energie und Ideen weiterhin für solche Projekte ein.“

Dass die Jugendlichen nun an einem Wendepunkt angelangt seien, darauf ging Bürgermeisterin Anita Meinelt ein. Sie sah die Schüler gut vorbereitet für den weiteren Lebensweg. „Wichtig ist, dass Sie Vertrauen haben in die eigenen Fähigkeiten, um sich an Herausforderungen heranzuwagen und diese dann zu meistern.“ Weiter motivierte sie die Jugendlichen: „Trauen Sie sich zu, Ihren Weg zu machen. Und seien Sie versichert: Die Schulzeit hat Ihnen etwas mitgegeben, aus dem Sie etwas machen können.“

+ Blumen zum Abschied: Lehrer Erwin Weber (M.) wurde von Rektor Wolfgang Korn und seiner Stellvertreterin Julia Benker in den Ruhestand verabschiedet. © Hermann

Ins selbe Horn stieß auch die stellvertretende Schulleiterin Julia Benker, als sie Georg Friedrich Händel zitierte: „Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen.“ Für diesen Weg wünschten Eltern, Lehrer und Schulleitung den Absolventen alles Gute. „Wir werden euch vermissen“, sagte Wolfgang Korn und bat am Ende darum: „Vergesst euere Realschule nicht.“

