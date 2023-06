„Sache der Verwaltung“: Moosburgs Rathauschef lehnt Regenbogenfahnen-Antrag ab

Von: Nico Bauer

Eine Pride-Fahne am Moosburger Rathaus – so wie in dieser Fotomontage dargestellt – wird es auch heuer nicht geben. © Foto/Montage: Armin Forster

Die Regenbogen-Flagge wird auch 2023 nicht vor dem Moosburger Rathaus gehisst. Ein Fresh-Stadtrat scheiterte jetzt mit dem Versuch einer Neuauflage der Debatte.

Moosburg - Am 24. Juni feiert München den Christopher Street Day, den Fest- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. In Moosburg möchte Stadtrat Benedict Gruber (Fresh) dazu ein Zeichen setzen – und zwar in Form einer vor dem Rathaus gehissten Regenbogenflagge. Diese hängt derzeit wenige Meter entfernt vor dem Vhs-Gebäude. Und das ist für Bürgermeister Josef Dollinger (FW) der maximale Kompromiss. Einen Antrag Grubers ließ er jüngst nicht abstimmen. Die Begründung: Dieser sei nicht zulässig.

Benedict Gruber (Fresh) und sein umstrittener Antrag

Die Diskussion um die Moosburger Regenbogenfahne gab es schon im vergangenen Jahr – und sie fand auch heuer eine Fortsetzung. Zuerst hatte Gruber im Stadtrat eine Anfrage gestellt hinsichtlich der Fahnenmasten vor dem Rathaus. Diese bügelte der Bürgermeister mit dem Hinweis, dass die Beflaggung Sache der Verwaltung sei, nieder. Daraufhin stellte der junge Stadtrat den offiziellen Antrag, dass das Gremium zur entsprechenden Beflaggung die Verwaltung beauftragen solle.

In der jüngsten Stadtratssitzung hätte der behandelt werden müssen – angesichts des bevorstehenden Christopher Street Days. Wenige Tage vor der Sitzung wurde die Regenbogen-Fahne aber schon an dem Mast vor der Volkshochschule angebracht. Dollinger ging dann auch im Stadtrat in die Offensive: Er sagte, dass der Wunsch damit erfüllt sei und eine Behandlung des Antrags sich erledigt habe. Das wollte Jörg Kästl (ÖDP) so nicht stehen lassen. Er war neben Stadträten von Fresh, Grüne, SPD und FDP sowie dem Jugendparlament einer der Mitunterzeichner. Kästl hakte mit Verweis auf die konkret beantragte Beflaggung vor dem Rathaus nach: „Formalrechtlich hat sich der Antrag noch nicht erledigt.“ Daraufhin wurde der Bürgermeister deutlicher: „Das Rathaus ist ein öffentliches Gebäude und da ist die Anordnung von Beflaggung eine Sache der Verwaltung.“

Wird im Frühling 2024 abermals diskutiert?

Die Diskussion um die Regenbogenfahne hatte sich damit für dieses Jahr erledigt. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass im Mai/Juni 2024 eine weitere Fortsetzung folgt.

