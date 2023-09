Regenbogenfahne am Rathaus? Flaggenfrage führt zu hitzigem Streit im Moosburger Stadtrat

Von: Nico Bauer

Soll am Moosburger Rathaus eine Regenbogenfahne gehisst werden? Nach emotionaler Diskussion gab es jetzt im Stadtrat eine Entscheidung - mit knapper Mehrheit.

Moosburg – Es war bunt wie selten zuvor: Zahlreiche Besucher der Moosburger Stadtratssitzung waren am Montagabend mit Regenbogenfahnen oder Hawaii-Kränzen in den bekannten Farben ins Feyerabendhaus gekommen. Sie unterstützten damit den fraktionsübergreifenden Antrag, künftig die Regenbogenfahne vor dem Moosburger Rathaus zu hissen.

In der Vergangenheit hatte Bürgermeister Josef Dollinger entsprechende Anträge nicht auf die Tagesordnung genommen und darauf verwiesen, dass die Verwaltung für die Beflaggung des öffentlichen Gebäudes zuständig sei und die Regenbogenfahne als Symbol der „LGBTQIA+“-Bewegung im Sommer vor der örtlichen Vhs gehisst wurde. Der junge Stadtrat Benedict Gruber (Fresh) blieb aber hartnäckig und fand ein breites Bündnis für den Antrag. Dieser wurde mitunterzeichnet von Julian Grübl (Fresh), Stefan John (Linke), Jörg Kästl (ÖDP), Philipp Fincke (FDP), Gerhard Beubl (SPD), Verena Beibl, Kilian Linz, Michael Stanglmaier, Johannes Becher und Nathalie von Pressentin (alle Grüne).

Dass der Antrag nun nach mehreren Anläufen auf den Tisch kam, kommentierte Gerhard Beubl grinsend mit einer Aiwanger-Anspielung: „Wir holen uns die Demokratie zurück...“.

Dann gab es eine bunte Debatte mit flammenden Plädoyers der Antragsteller – und einer Begeisterung von Bürgermeister Josef Dollinger am Nullpunkt. Der Rathauschef kritisierte den Antrag unter anderem für die Forderung nach dreimaligem Hissen der Fahne („Sogar in München reicht es einmal im Jahr“) und bügelte Wortmeldungen aus dem Publikum nieder: „Wenn nur ein Mitglied des Stadtrats dagegen ist, haben Besucher kein Rederecht. Und ich bin dagegen.“ Die CSU lobte derweil die Regenbogenfahne und fand die Vhs wenige Meter neben dem Rathaus als guten, vor allem auch ausreichenden Standort.

Als sich aber AfD-Stadtrat Gerhard-Michael Welter zu Wort meldete, drohte die Eskalation: „An das Rathaus gehören hoheitliche und nicht ideologische Fahnen. Wir wissen, welche ideologische Fahne da schon hing.“ Als Erster hatte sich Johannes Becher gesammelt: „Setzen Sie die Regenbogenfahne gleich mit der von der NSDAP? Das ist unterirdisch und ich erwarte eine Entschuldigung!“ Bürgermeister Dollinger spielte das Thema etwas herunter („Ich kann nicht erkennen, welche Fahne Herr Welter meinte“) und verbat sich Grundsatz- oder Parteidiskussionen.

Initiator Benedict Gruber stellte dann überrascht und ironisch fest, „dass es sehr schade wäre, wenn die vier Quadratmeter Stoff zu viel für das heilige Rathaus von Moosburg sind“. Und ja, es war zu viel: In der namentlichen Abstimmung wurde das Regenbogenfahnen-Rathaus mit 11:9 Stimmen abgelehnt. Den Antragstellern fehlten zwei Stimmen.

Beim zweiten Teil des Themas wurde dann einstimmig beschlossen, dass die Regenbogenfahne als Zeichen für die weltoffene Stadt Moosburg auch künftig vor der Volkshochschule zu sehen sein soll. Dort wurde die Fahne schon einmal gestohlen und Gruber wünschte sich, dass man den Stoff künftig besser gegen Diebstahl sichern soll.

Laut dem Antrag sollte die Fahne dreimal gehisst werden: rund um den Christopher Street Day in München (heuer 23. bis 25. Juni), den Christopher Street Day in Landshut (heuer 28. bis 30. September) sowie den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (heuer 17. Mai). Das Gremium fand einstimmig den Kompromiss, die Fahne den gesamten Monat Juni zu hissen.

Zum Thema: Workshops in der Moosburger Vhs

In der Moosburger Volkshochschule werden aktuell drei Workshops mit dem Titel „LGBTQIA+ – Das ABC der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt“ angeboten. Sie finden am Freitag, 15. September, von 18 bis 20.30 Uhr sowie am Mittwoch, 20. September, und Freitag, 29. September, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr im Haus der Bildung (Stadtplatz 2) statt. Anmeldung und Infos: vhs-moosburg.de, Tel. (08761) 72250 oder buero@vhs-moosburg.de. Alle Interessierten sind willkommen.