Rekordbeteiligung bei Wahl zum Moosburger Seniorenbeirat - Neue Mitglieder stehen fest

Von: Nico Bauer

Die Auszählung der Briefwahl-Stimmzettel fand öffentlich im Moosburger Feyerabendhaus statt und dauerte mehrere Stunden – schließlich hatten diesmal fast 1700 Moosburger Bürger von ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht, so viele wie noch nie. © Bauer

Moosburgs ältere Semester waren jetzt aufgerufen, über neue Seniorenbeiräte abzustimmen. Und die Wahl wurde ein großer Erfolg für die Stadt.

Moosburg – Es war eine große Stunde für die Demokratie in Moosburg, genau genommen waren es mehrere Stunden: Am Mittwoch wurden bei der Neuwahl des städtischen Seniorenbeirats fast 1700 Stimmen ausgezählt, was alle Rekorde und sämtliche Erwartungen sprengte.

In der Vergangenheit hatte es 300 bis 400 abgegebene Stimmzettel gegeben, wenn die Moosburger Senioren das Gremium wählen durften, das sich für die Belange älterer Menschen einsetzt und den Stadtrat berät. Heuer war alles anders, weil sich Stadträtin und Senioren-/Sozialreferentin Karin Linz für einen neuen Modus stark gemacht hatte: Sie setzte im Stadtrat gegen einige Widerstände durch, dass diesmal wie bei einem Bürgerentscheid die Wahlunterlagen direkt an alle Wahlberechtigten nach Hause verschickt wurden. Bürgermeister Josef Dollinger und manch anderer Stadtrat hatte das als unnötige Maßnahme erachtet. Die Rede war von ein paar Tausend Euro Kosten, die man an anderer Stelle sinnvoller ausgeben könne.

Das neue Gremium: (v. l.) Dagmar Seghutera, Rudi Linz, Margit Reif, Gertie Reiter und Brigitte Brandstädter mit Seniorenreferentin Karin Linz. Nicht im Bild: Sibylle Banner. © Nico Bauer

Die 1668 Stimmzettel der insgesamt 4737 Wahlberechtigten zeigten eindeutig, dass es Sinn ergibt, die Demokratie zu den Bürgern zu bringen. „Für ältere Menschen ist es oft zu beschwerlich, an einem Samstag in das Wahllokal zu gehen“, sagte Karin Linz. Beflügelt von dieser Beteiligung geht sie nun davon aus, dass aus dem Versuch des Versands eine feste Einrichtung wird. „Das ist wirklich ein großer Erfolg“, sagte die Seniorenreferentin. Sie hatte auf 1000 abgegebene Stimmzettel gehofft, aber mit einer so überwältigen Beteiligung nicht gerechnet.

Die Moosburger Senioren hatten auch eine wirkliche Wahl, denn für die sechs Plätze im Beirat stellten sich neun Personen zur Wahl. Nur drei waren bislang schon in der Gruppe aktiv. Die Vorsitzende, Dagmar Seghutera, und Rudi Linz wurden im Beirat bestätigt. Neu hinzu kamen Sibylle Banner, Brigitte Brandstädter, Margit Reif und Gertie Reiter. Diese insgesamt sechs Personen sollen in den kommenden drei Jahren nun gegenüber dem Stadtrat bei verschiedenen sozialen Weichenstellungen und Baumaßnahmen die Interessen der älteren Semester in Moosburg vertreten.

Das Ergebnis der Moosburger Seniorenbeiratswahl 2023 In den Moosburger Seniorenbeirat gewählt wurden: Sibylle Banner (66 Jahre, 830 Stimmen), Brigitte Brandstädter (63 Jahre, 737 Stimmen), Rudi Linz (74 Jahre, 966 Stimmen), Margit Reif (67 Jahre, 1041 Stimmen), Gertie Reiter (69 Jahre, 919 Stimmen) und Dagmar Seghutera (69 Jahre, 1095 Stimmen).

Die weiteren Kandidaten lauteten: Otto Klink (75 Jahre, 450 Stimmen), Barbara Kuttler (80 Jahre, 655 Stimmen) und Klaus Lüchau (60 Jahre, 637 Stimmen).

