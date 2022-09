Respektable Stadtradler: Moosburg sichert sich Platz auf dem Siegertreppchen im Landkreis

Von: Nico Bauer

Siegerehrung für eifrige Stadtradler: (v. l.) Georg Schollweck, Volker Brockhaus, Daniela Zangl, Thomas Kraus, Katharina Hahn, 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier, Andrea Weighardt und Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein. © Bauer

Moosburg hat sich mit großem Eifer am Stadtradeln beteiligt. Im Landkreis-Vergleich landete man auf Platz drei. Ein Mann strampelte im Schnitt 110 Kilometer – pro Tag.

Moosburg – In den vergangenen Jahren hat die Stadt Moosburg viel unternommen, um das Radfahren attraktiver zu machen. Eine Bestätigung für dieses Engagement ist nun auch der dritte Platz im Landkreis bei der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“. Im Rahmen der Siegerehrung feierte man am Mittwochabend die Leistung und die eifrigsten Teilnehmer.

Der dritte Platz

Mit 108 852 Kilometern belegte die Stadt Moosburg heuer im Landkreis den dritten Platz hinter der Stadt Freising (182 165) und der Gemeinde Zolling (112 350). Mit dem Schnitt von 5,81 Kilometern pro Einwohner lag man nur hinter Zolling, Wolfersdorf und Haag. Auch 21,1 Kilometer pro Kommunalparlamentarier bedeuten einen respektablen Rang sechs in der Landkreis-Rangfolge. 536 aktive Radler haben in 34 Teams statistisch 17 Tonnen Kohlendioxid eingespart gegenüber der Auto-Nutzung.

Auf einem guten Weg

„Stadtradeln ist keine Sportveranstaltung“, betonte 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (Grüne). Die zweiwöchige Aktion zeige vielmehr, dass sich die Stadt auf einem guten Weg befinde, den Radanteil am Verkehr zu steigern. Stanglmaier betonte, dass es ein zentrales Anliegen sei, für die kurzen Wege in die Stadt oder zum Bahnhof das Auto stehen zu lassen. In einer Präsentation zeigte er auf, dass nach einer Studie das Fahrrad derzeit 22 Prozent Anteil am Moosburger Verkehr hat, und das ausgebaut werden soll.

Spendenübergabe: (v. l.) Jürgen Zwerger (Helferkreis Asyl), Wolfgang Wagner (Navis), Michael Stanglmaier (3. Bürgermeister), Margarete Hilz und Petra Prechtl (beide Tafel) sowie Melanie Falkenstein (Klimaschutzmanagerin). © Bauer

Die Prämierung

Bei der Prämierung der eifrigsten Stadtradler wurde Paul Großkopf für 2327 gefahrene Kilometer gefeiert. Hinter ihm folgen Georg Schollweck (1718) und Anton Geltinger (1470). „Durchschnittlich 110 Kilometer an jedem der 21 Tage zu fahren, ist schon sehr beachtlich“, würdigte Michael Stanglmaier den Erstplatzierten.

Dazu gab es für die Mannschaften drei Sieger: Die meisten Kilometer fuhren der DAV (14 497), der Radsportverein (14 493) und die Kastulus-Realschule (13 820). Die meisten Teilnehmer verzeichneten die Kastulus-Realschule (123), das Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium (45) und der DAV (34). Bei den meisten Kilometern pro Person lagen das Fonny Food Cycling Team (zwei Teilnehmer, 799 Kilometer pro Person), das Team Orange (2/501) und der Radsportverein (30/483) ganz vorne.

Die Spende

Fester Bestandteil des Stadtradelns ist auch die jährliche Spende für den guten Zweck. Diesmal kam die Summe von 2104,11 Euro zusammen. Je 701,37 Euro wurden an den Moosburger Verein Navis, die Tafel Moosburg sowie den Helferkreis Asyl übergeben.

