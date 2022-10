Rockermaier-Plan nimmt erste Hürde - Doch Moosburgs Stadtrat steht bereits nächste Debatte ins Haus

Von: Nico Bauer

Der aktuelle Entwurf für das Rockermaier-Areal in der Moosburger Neustadt. © Foto Plan: Bauer / Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung / Montage: Forster

Das Verfahren für den umstrittenen Moosburger Bebauungsplan auf dem Rockermaier-Areal geht in die zweite Runde. Bis zur Rechtskraft ist es aber noch ein weiter Weg.

Moosburg – Es war ein Marathon mit einer Lösung, die lange am seidenen Faden hing. Im Bebauungsplan-Verfahren hatte der Moosburger Stadtrat am Montag 62 Stellungnahmen zu beantworten – und am Ende landete man bei den Fragen, die seit Jahren diskutiert werden: Was wird aus den Stalag-Baracken? Und wie sollen die städtischen Schulen erweitert werden?

Das Rockermaier-Areal ist eine der letzten richtig großen Baulücken in der Stadt und deshalb ein Politikum. Das Baugebiet grenzt an das Schulzentrum Nord an, wo die Kommune dringend ihre Mittel- und die Grundschule ausbauen muss. Die Stadt hatte vor der Planung des Baugebiets bereits 4000 Quadratmeter zu einem guten Preis für die Schulerweiterung erhalten. Nun lautet die Aussage der Investoren um die Penzkofer-Gruppe, dass man keinen weiteren Grund verkaufen werde. Bürgermeister Josef Dollinger sagte, dass die Stadt einst ein Vorkaufsrecht für das Gelände verstreichen lassen habe und nun der Zug abgefahren sei.

Neue Reihenhäuser

Die Planer stellten am Montag eine modifizierte Planung vor, bei der das Baugebiet um etwa 30 Wohneinheiten verkleinert wurde. Die wesentliche Veränderung war die Schaffung von Reihen- statt Mehrfamilienhäusern.

Bei den insgesamt 62 Stellungnahmen zur ersten Auslegung der Pläne landete man schnell bei der Erweiterung der Grundschule sowie der Mittelschule. Damit verbunden war die Frage, was denn nun mit den drei Stalag-Baracken an der Schlesierstraße geschehen soll. Die erste von 32 Stellungnahmen der Privatpersonen bekam dann mit 11:11 Stimmen keine Mehrheit. Nachdem zuvor ein Vertagungsantrag des Grünen Michael Stanglmaier mit 11:11 Stimmen abgelehnt worden war, hing das gesamte Verfahren an der Frage der Schulerweiterung. Die Investoren baten fast flehend um den Fortgang des Verfahrens mit dem Verweis, dass man Vorgaben erfüllt habe und Kompromisse eingegangen sei.

Mühsam erarbeitete sich der Stadtrat einen Kompromiss mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner: Die veränderte Planung wird nun noch einmal öffentlich ausgelegt, und bei der zweiten Behandlung der Stellungnahmen soll der Stadtrat ein Schulkonzept fertiggestellt und verabschiedet haben. Dieses beinhaltet dann die Erweiterung der Mittelschule sowie der Fünfzügigkeit der Grundschule Nord.

Mit diesem Konzept steht dann auch der weitere Umgang mit den drei Stalag-Wachbaracken in Verbindung. Seit zwei Jahren liegt der Antrag für den Abriss der Baracken 3 und 5 beim Landratsamt Freising vor – und das könnte nun grundlegend geändert werden. Bürgermeister Josef Dollinger machte deutlich, dass man mit dem Abriss der Baracke 1 den perfekten Platz für die Erweiterung der Mittelschule bekommen könne. Nun steht dem Stadtrat die ganz große Grundsatzdiskussion bevor.

Gefahr auf der Zufahrt

Das Baugebiet auf dem Rockermaier-Areal betreffend gibt es bei der Verkehrsführung noch ein massives Problem: Die Hauptzufahrt zu dem Wohngebiet erfolgt über die Industriestraße, wo in der aktuellen Planung binnen weniger Meter zwei Straßen einmünden sollen. Johannes Becher kritisierte, dass quasi alle Beteiligten eine Gefahrenstelle sehen würden und die erst gelöst werden müsse. Die Planer werden sich nun Gedanken machen, wie aus den beiden Einmündungen eine werden kann.

Letztlich absolvierte der Stadtrat seinen Marathon durch die Stellungnahmen. Mit Gegenstimmen machten die Grünen deutlich, dass sie gerne die Energiestandards von KfW 55 auf KfW 40 anheben würden. Deshalb wurden einige private Stellungnahmen nur mit knappen Mehrheiten gefasst. Letztlich kann das Verfahren nun aber in die nächste Runde gehen – und dann dürfte es die nächste Sondersitzung mit Stellungnahmen geben. Davor muss der Stadtrat aber erst sein bereits jahrelang leidenschaftlich diskutiertes Schulkonzept ausfechten.

