Runder Moosburger Herbstmarkt trotz verlorener Stadtwette

Von: Nico Bauer

Ein Beitrag zur Stadtwette: Eva Schindler und Tochter Hannah brachten einen 2,7 Kilo schweren Kürbis. © Bauer

Mit ihrer großen Kürbiswette ist die Stadt gescheitert. Dennoch: Die Sonderaktion war originell und verlieh dem gelungenen Herbstmarkt ein besonderes i-Tüpfelchen.

Moosburg – Zur 1250-Jahr-Feier der Stadt Moosburg haben schon die irrsten Aktionen funktioniert. Die 1250-Meter-Festtafel etwa bleibt unvergesslich, auch der Herbstschau-Umzug mit mehr als 125 Beiträgen war der längste aller Zeiten. Und dann gab es immer wieder kuriose Beiträge von örtlichen Vereinen und Organisationen im Rahmen der „Jubiläums-Challenge“. Aber das Festjahr ist dennoch kein Selbstläufer: Beim Herbstmarkt am vergangenen Sonntag wollten die Verantwortlichen von Stadt und Marketing eG nun 1250 Kilo Kürbis für den guten Zweck sammeln – aber dieses Ziel wurde mit nur 274 Kilogramm deutlich verfehlt.

Die Liedertafel unterhielt die Moosburger am Sonntag in der Innenstadt musikalisch. Der Herbstmarkt hatte ein buntes Rahmenprogramm zu bieten. © Bauer

Der Moosburger Version von „Wetten, dass..?“ war der Aufruf vorausgegangen, zugunsten der Moosburger Tafel im großen Stil das herbstliche Gemüse zu spenden. Zu Beginn des Herbstmarkts kamen die Spenden dann aber eher schleppend daher und es deutete sich früh an, dass die Vorgabe zu ambitioniert gewesen war. Am Ende hatte man dennoch einen Anhänger voll bekommen – mit immerhin 274 Kilo Kürbis. „Wenn alle, die sich nach dem Stand der Wette erkundigt haben, auch einen Kürbis gebracht hätten, wäre es mehr als das Doppelte geworden“, witzelte später Thomas David, der Leiter von Moosburg Marketing. Mit der Idee hatte man es zumindest geschafft, der Veranstaltung eine zusätzliche besondere Note zu geben.

Kommenden Samstag gibt‘s Kürbissuppe vom Bürgermeister

Für die größten Spenden gab es auch gute Preise. Mit drei Kürbissen und 26,6 Kilogramm Gesamtgewicht holte Isabella Baumann den Hauptpreis – eine Moosburg Card im Wert von 200 Euro. Einer der Gewinner stiftete seine Moosburg Card über 50 Euro gleich der Moosburger Tafel.

Beim Mobilitätstag präsentierte sich auch die Polizei. © NB

Aus den Kürbissen wird nun in der Kegelhalle Suppe gekocht und andere Leckereien zubereitet. Dann sollen die Erzeugnisse kommenden Samstag ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt verteilt werden – gegen Spenden für die Tafel. Nach der verlorenen Wette löffeln die Protagonisten nun gemeinsam die Suppe aus – quasi im Wortsinn: Ab 9 Uhr verteilt Bürgermeister Josef Dollinger die Speisen und wird dann von Abordnungen der Tafel und von Moosburg Marketing abgelöst.

Die Kürbiswette war natürlich nur ein Teil des Herbstmarkts, der am Sonntag in Verbindung mit dem seit 2016 bestehenden Moosburger Mobilitätstag über die Bühne ging. Thomas David war mit dem Gesamtereignis sehr zufrieden, zumal man in den vergangenen Tagen noch Anmeldungen bekommen hatte und so mehr als 40 Stände zu einem bunten Spaziergang durch die zur Fußgängerzone verwandelten Innenstadt eingeladen hatten. Angesichts des traumhaft schönen Herbstwetters herrschte am Nachmittag richtig Betrieb, und auch die Resonanz der Geschäftsleute zum verkaufsoffenen Sonntag war eine positive.

