Rundgang beleuchtet jüdisches Leben im Moosburg der Nachkriegszeit

Bei einem besonderen Spaziergang durch Moosburg wurden jetzt die Schicksale jüdischer Bürger in der Nachkriegszeit zu Tage gefördert. Das Interesse war groß.

Moosburg – Es war eine Veranstaltung, die einen dunklen Teil der Moosburger Geschichte mehr denn je greifbar machte. Diesmal wurde über das Leid durch das Nazi-Regime nicht im Nebenzimmer eines Wirtshauses referiert, sondern man ging direkt zu den Orten der Geschehnisse. Mehrere Dutzend Moosburger folgten der Einladung der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes.

Politikwissenschaftler Guido Hoyer zeigte die Häuser, in denen jüdische Kriegsüberlebende zwischen 1945 und 1951 wohnten und schilderte bewegende Schicksale dieser Menschen. Mit einer Mischung aus Betroffenheit und Entsetzen lauschten die Moosburger Hoyers Worten bei diesem Pilotprojekt des Vortrags auf der Straße.



Moosburg war für viele eine Zwischenstation auf dem Weg zum Auswandern

Hoyer ist ein Heimatforscher, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Nazi-Regime und der Nachkriegszeit auseinandersetzt. „Oft sind es Zufallsfunde“, sagt er über die Recherche nach Informationen zu Namen, Vereinen und Vorgängen. In Moosburg kann er ein schon sehr umfangreiches Bild von den Nachkriegsjahren zeichnen. Im Jahr 1948 lebten 248 jüdische Personen in der Stadt, von denen rund 80 Prozent aus Polen stammten. Sie hatten Gefangenschaften, Konzentrationslager und Todesmärsche hinter sich. Moosburg war für viele nur eine Zwischenstation – mit dem Ziel, in andere Länder auszuwandern. 1951 lebten nur noch 34 Juden in der Stadt und die Gemeinde wie auch der einstige Sportverein Hapoel Moosburg lösten sich auf.

+ In diesem Haus in der Herrnstraße 9 war einst die Moosburger Synagoge untergebracht. © Nico Bauer Ein zentraler Baustein der Tour war das Gebäude in der Herrnstraße 9, in dem heute ein Blumenladen ist. Dieses Haus war das einstige Anwesen des NS-Funktionärs Alfred Heppner, das von der amerikanischen Militärregierung dem jüdischen Komitee überlassen wurde. Die dort eingerichtete Synagoge bestand aus einem Aufenthalts- und zwei Betsälen, einer bescheidenen Wohnung des Rabbiners Hirsch Gornicky sowie zwei Gästezimmern. „Das Verhältnis der Gruppen war nicht ohne Spannung“, erzählte Hoyer. Überliefert seien Beschwerden über die Lautstärke. Mit der Auflösung der jüdischen Gemeinde ab 1950 begann dann auch die Räumung der Synagoge.

Nach dem Krieg ein Busunternehmen in Moosburg geführt

In der Viehmarktstraße 4 wohnte einst Norbert Meißner, der dort 1945 mit seinem Bruder Albert lebte. Von Meißner konnte Guido Hoyer viel berichten: Der geborene Berliner wollte Medizin studieren und führte nach dem Krieg ein Busunternehmen in Moosburg. Zu dem Zeitpunkt hatte er die Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald, Neuengamme und Auschwitz überlebt. Er schrieb damals auf, dass Menschen seines Glaubens auch nach dem Krieg Nachteile gehabt hätten: „Als Jude habe ich besonders in meiner Branche noch schwer zu kämpfen, da die Konkurrenz immer noch mit ihren alten Methoden arbeitet, um mich zu ruinieren.“ 1952 folgte er seinem Bruder nach Bergamo und absolvierte dort ein Gesangsstudium.



+ Norbert Meißner überlebte mehrere Konzentrationslager. © Nico Bauer Am Weingraben blieb die Gruppe vor einem schön bepflanzten Haus stehen, das auch eine Geschichte bereithielt: Hier in der Hausnummer 17 betrieb Albert Kraaz bis 1969 ein bekanntes Zeitungs- und Zeitschriftengeschäft.

+ Hier am Weingraben hatte Albert Kraaz bis 1969 einen Zeitungsladen. © Nico Bauer Er war auf dem Todesmarsch Richtung Dachau bei Altfraunhofen befreit worden. Danach verleugnete er seine jüdische Abstammung und ein ärztliches Gutachten für eine NS-Entschädigung hätte nach dem schweren Leid fast in die Psychiatrie gebracht. „Psychisch stark überlagerter Mensch, eigensinnig, mit allem unzufrieden, tut, was er mag, hält keine Diätvorschriften ein, geht aus dem Krankenhaus und kommt, wann es ihm passt“, hieß es im Gutachten.



+ Albert Kraaz wurde von einem Todesmarsch befreit. © Nico Bauer



Starke Resonanz - Ähnliche Veranstaltung auch in Freising angedacht

Dieser Geschichtsunterricht auf der Straße war für Hoyer und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes der erste Gehversuch dieser Art. Nach dem großen Interesse und der Resonanz sagte Hoyer, dass auch in Freising ein Spaziergang angeboten werden solle. Hoyer kennt auch etliche Namen jüdischstämmiger Menschen, die nach dem Krieg in Nandlstadt lebten. Die Erforschung dieser Geschichten hat er ebenfalls im Hinterkopf.



