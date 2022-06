Saaten-Union bei Moosburg: „Versuchsstation Bayern“ eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte

Diesen Anblick verbinden die meisten der Anwohner in den vergangenen 30 Jahren mit der Versuchsstation Bayern. © Josef Fuchs

Auf über 350 Hektar betreibt die Saaten-Union bei Moosburg ihre „Versuchsstation Bayern“. Nun wurden dort 30 Jahre voller Errungenschaften für die Agrarwelt gefeiert.

Moosburg – Den 30. Geburtstag ihrer Versuchsstation Bayern konnte am Donnerstag die Firma Saaten-Union in Grünseiboldsdorf bei Moosburg feiern. Stationsleiter Franz-Xaver Zellner hatte dazu über 300 Gäste, Partner, Kunden und Gesellschafter geladen, um mit ihm und der Geschäftsleitung des Gesamtunternehmens das Jubiläum zu begehen. Als Veranstaltungsstätte diente die prestigeträchtige neue Technikhalle in Grünseiboldsdorf, wo man es bei kulinarischen und kulturellen Köstlichkeiten nicht nur wegen der anwesenden Goaßl-Schnalzer richtig krachen ließ.

Über 300 Gäste waren zur Feier der Versuchsstation Bayern in die Technikhalle nach Grünseiboldsdorf gekommen. © Josef Fuchs

Die Einrichtung bei Moosburg dürften viele Einheimische kennen, doch welche weit über die bayerischen und deutschen Grenzen hinaus beachteten Aufgaben dort durchgeführt werden, dürfte den wenigsten bekannt sein. Die Vize-Landrätin und ehemalige Moosburger Bürgermeisterin, Anita Meinelt, bezeichnete in ihrem Grußwort 30 Jahre Versuchsstation Bayern in Moosburg als eine Erfolgsgeschichte. Dank eines herausragenden Miteinanders und unermüdlicher Einsatzkraft zeige sich, dass man mit Ausdauer und Überzeugung Erfolg habe.

Stadtnahes Schaufenster

Mit 20 Mitarbeitern sei die Saaten-Union über die Jahre auch in der heimischen Wirtschaft ein Faktor, der seine Nachhaltigkeit auf Betriebe aus der Umgebung umlege. Als Versuchsstation sei Grünseiboldsdorf auch ein stadtnahes Schaufenster, so Meinelt, das den Bürgern und vor allem dem Nachwuchs die Landwirtschaft näherbringe. Zudem würdigte sie die Bedeutung der Saaten-Union als wichtigen Partner für die heimische Landwirtschaft.

Feierten zusammen ein Erfolgsmodell: (v. l.) Peter Doleschel (Leiter Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung), Franz-Xaver Zellner (Leiter Versuchsstation Bayern), Marcus Iken (Geschäftsführer Saaten-Union), Anita Meinelt (Vize-Landrätin) und Wolf von Rhade (Sprecher der Gesellschafter der Saaten-Union). © FUCHS

Die Grüße und Glückwünsche im Namen des bayerischen Landesamts für Landwirtschaft überbrachte stellvertretend Peter Doleschel, der Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung in Freising. Obwohl man sich in einigen Gebieten im Wettbewerb befinde, sei man froh, dass es diese überaus erfolgreiche und kompetente Versuchsstation direkt vor der Haustür in Moosburg gebe. Besonders schätze man laut Doleschel den Austausch und die gute Zusammenarbeit. Die Versuchsstation habe eine tolle Entwicklung genommen, was vor allem dem engagierten Team und seinem Leiter, Franz-Xaver Zellner, zu verdanken sei.

Gute, homogene Böden mit 65 bis 85 Bodenpunkten, ebene Flächen, eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe zur Agrarforschung zeichneten den Standort aus, als sich das Unternehmen Saaten-Union 1992 entschied, in der Nähe von Moosburg seine Versuchsstation Bayern zu eröffnen. In drei Jahrzehnten gab es dort zahllose Versuche, einige Errungenschaften wie Ablenkgestänge, Rapsscheitelmaschine und Sensortechnologien oder Zertifizierungen als Ausbildungsbetrieb. Das Gelände der Versuchsstation wurde zudem stetig erweitert und umfasst mittlerweile mehr als 350 Hektar.

Zukunft der Landwirtschaft

Stationsleiter Franz-Xaver Zellner sieht seine Einheit als professionellen Dienstleister, der diversen Auftraggebern und Partnern dabei hilft, die Zukunft der Landwirtschaft mitzugestalten. „Dabei hat uns unsere Muttergesellschaft relativ viel Freiheiten gegeben, deshalb konnten wir bislang auf unseren Anlagen sowohl die Wissenschaft an die Praxis heranführen, als auch selber mit wissenschaftlichem Background und Versuchsreihen die Praxis unterstützen.“ Bei all dem sei man „ziemlich glaubwürdig und wir bekommen so von unseren Partnern und Kunden überwiegend positive Resonanz.“ Das alles sei aber ohne die Mitarbeiter am Standort nicht möglich gewesen“, gab Zellner die Lobeshymnen vom Festabend an sein Team weiter.

Josef Fuchs

