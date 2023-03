Saison der Moosburger Schäffler beendet: Die Rotjacken haben ihre Mission vollauf erfüllt

Die Moosburger Schäffler haben ihre Tanzsaison 2023 erfolgreich beendet – und sind nun erst wieder 2027 zu sehen. © Josef Fuchs

Über 110 Auftritte in drei Wochen: Moosburgs Schäffler haben wieder alles gegeben – und blicken nun stolz, aber auch geschafft und wehmütig auf die Saison zurück.

Moosburg – In der WhatsApp-Gruppe der Moosburger Schäffler kehrt langsam Ruhe ein. Vor einigen Tagen gab es noch letzte Bilder vom Finale am Faschingsdienstag und eine kleine Diskussion, wie langweilig so ein Wochenende ohne Tanzauftritte doch sei. Nun wird die Kommunikationsplattform der Aktiven für die nächsten Jahre in einen Dornröschenschlaf gehen, so wie die Kostüme, die Haferlschuhe, das Fassl und die Reifen. Erst 2027 wird wieder zu den Klängen von „Aba heid is koid“ in Moosburgs Straßen und den umliegenden Gemeinden getanzt werden.

An allen Aufführungstagen komplett ausgebucht

Die Verantwortlichen bei den Moosburger Schäfflern von 1912 e. V. blicken sehr zufrieden auf die abgelaufene Tanzsaison zurück. Die Termine an den acht Aufführungstagen waren komplett ausgebucht, es gab reichlich Zuschauer, und der Wettergott meinte es gut mit den Rotjacken. „Es lief alles reibungslos“, sagt Florian Lohmeir, einer von drei Vorständen der Schäffler. Die Mission, die Leute zu unterhalten und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sei vollauf erfüllt, so der Reifenschwinger.

„Ein besonderer Dank gilt allen Tanzspendern, die es uns ermöglichen, dass die wunderbare Tradition des Schäfflertanzes fortgeführt werden kann“, sagt Lohmeir und freut sich, dass 2023 wieder so viele Menschen zu den Tänzen gekommen waren und fleißig für den guten Zweck, die Förderung der Sportjugend in der Dreirosenstadt, gespendet haben. Da war auch einiges an lokaler Prominenz dabei – vom Landrat über Staatsminister, Bürgermeister und Stadträte bis hin zum Moosburger Prinzenpaar. Die Hoheiten der Narrhalla gehörten genauso wie der Moosburger Bürgermeister zu den Wiederholungstätern beim Anstoßen mit dem Reifenschwinger. Josef Dollinger brachte es am Faschingssamstag in der Innenstadt gar auf ein lupenreines Schnaps-Triple.

Wo auch immer sie auftauchten: In Windeseile hatten die Tänzer reichlich Publikum. © Josef Fuchs

Ein Lob hat der Schäffler-Vorstand ebenfalls für alle Tänzer, Musikanten, Kasperl und Komiteeler übrig, die alle super mitgezogen hätten. Auch für die Aktiven sei so eine Tanzsaison etwas Besonderes. „Es ist immer wieder schön, alle fünf Jahre die Gemeinschaft innerhalb der Schäffler zu erleben. Wie Alt und Jung, Tänzer, Musikanten und Kasperl eine Gruppe werden und gemeinsam zwischen den Auftritten und bei den Abendveranstaltungen Spaß haben und das Beisammensein zelebrieren“, schwärmt Lohmeir.

Gute Kondition unter Beweis gestellt

Dabei stellten einige Schäffler ihre gute Kondition unter Beweis. So wie etwa am Faschingssamstag, als eine Gruppe auf dem Nachhauseweg in der Stadthalle an der Bar noch einen Absacker nehmen wollte und sich plötzlich mit dem Prinzenpaar zum Foto auf der Bühne von Damisch Moosburg wiederfand. Trotzdem trafen alle am nächsten Morgen munter im Feuerwehrhaus ein.

Da verwundert es nicht, dass nach den vielen gemeinsamen Erlebnissen beim letzten Tanz der Saison, den die Schäffler am Faschingsdienstag für sich selbst tanzen, Wehmut einkehrt und auch das ein oder andere Tränchen verdrückt wird. Reifenschwinger und Kasperl dankten in diesem Jahr vor dem Gasthaus Drei Tannen allen für ihren Einsatz und drückten die Hoffnung aus, dass in vier Jahren alle wieder gesund dabei sein mögen. Im Anschluss wurde noch ein letztes Mal gefeiert, gesungen und einigen Spezialeinlagen gelauscht.

Immer mit dabei: Kasperline Sandra Osterloher. © Josef Fuchs

Mittlerweile sind die Tänzer, Reifenschwinger, Fasslklopfer, Musikanten und Kasperl wieder im Alltag angekommen. Nach dreieinhalb Wochen mit mehr als 110 Auftritten fast ein Kulturschock. Ende April treffen sich alle Aktiven nochmal in Zivil zur Saisonabschlussfeier. Bis dahin wird auch der Buchs von den Reifen abgebunden sowie kompostiert sein – und von der Tanzsaison 2023 bleibt, wie von Kasperline Sandra Osterloher beim letzten Auftritt formuliert: „Aus is’ und gar is’ und schad is’, dass’ wahr is’!“

Josef Fuchs

