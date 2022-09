Schnäppchenjagd auf dem Moosburger Flugplatz: „Dieser Flohmarkt ist ein Highlight“

Von: Nico Bauer

Teilen

Premiere: Familie Kollmannsberger verkauft erstmals auf dem Flohmarkt auf der Moosburger „Kipp“. © Bauer

Der Moosburger Fliegerclub hat am Wochenende wieder einmal mit seinem Flohmarkt die Massen begeistert. Das FT war mit von der Partie.

Moosburg – Teil zwei des Moosburger Flugplatzfests ist traditionell der Flohmarkt, der als einer der größten in ganz Südbayern gilt. Mehrere tausend Verkäufer und Besucher bevölkern die Start- und Landebahn auf der „Kipp“ bis zum letzten Quadratmeter. Das Schnäppchenspektakel ist dabei nichts für Langschläfer.

Maschinen und Mahlzeiten gibt’s traditionell am Samstag beim Flugplatzfest. © Bauer

So war es auch im Fall von Julia Rigatuso: Sie kommt aus der Nähe von Mauern und hat an diesem Sonntag das Kunststück geschafft, den ersten von mehreren hundert Ständen zu ergattern. „Wir haben das Auto schon in der Nacht abgestellt“, erzählt sie, „und dann hat mich meine Freundin hergefahren. Um 5 Uhr waren wir hier.“ Rigatuso verkauft Kinderkleidung, Spielzeug oder auch einen Kindersitz fürs Auto. „Kindersachen gehen immer.“ Die Einnahmen aus den nicht mehr benötigten Teilen ihrer zwei Kinder sollen die Urlaubskasse der Familie füllen.

Auf dem Moosburger Riesenflohmarkt gibt es nichts, was es nicht gibt. Der überwiegende Teil der Verkäufer sind tatsächlich Privatpersonen mit viel Kleidung, Geschirr, Spielsachen, Bildern oder Schmuck. Nur wenige Stände bieten echte Handelssortimente an, etwa mit Schildern, Gürteln oder Werkzeug.

Den ersten Stand gesichert: Julia Rigatuso aus Mauern. © Bauer

Schnäppchen-Festtag

„Dieser Flohmarkt ist ein Highlight“, findet auch ein gut gelaunter Mann mit Strohhut: Paul Brenninger wohnt in Freising in der Eichenfeld-Siedlung und Flohmärkte in ganz Bayern waren über viele Jahre hinweg seine Leidenschaft. Dieser Schnäppchen-Festtag in seinem Heimat-Landkreis ist nun der Schlusspunkt. „Heute: Letzter Flohmarkt“, steht auf einem DIN-A-3-Zettel an der Autoscheibe hinter dem Stand. Brenninger möchte künftig ausschlafen und will seine unverkauften Waren einer Freundin übergeben, die dann auf Märkten weiterverkauft.

Für den Freisinger begann die Flohmarkt-Leidenschaft mit einer Erbschaft. Die Tante in Landshut hatte über Jahrzehnte vieles gesammelt und zwei Häuser damit komplett gefüllt. Fünf Brüder teilten sich die Habseligkeiten unter sich auf und Brenninger startete den Verkauf. „Flohmarkt-Leidenschaft muss man im Blut haben“, ist der Freisinger überzeugt. Bei seinem Finale am Sonntag konnte er noch einmal miterleben, wie professionelle Sammler um 5 Uhr morgens mit Taschenlampen durch die Reihen ziehen, um sich besonders wertvolle Artikel vorab zu sichern. Am meisten gefragt sind Helme, Abzeichen oder andere Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg. Solche Andenken lassen sich mit Gewinn an Sammler weiterverkaufen.

Finale: Flohmarkt-Profi Paul Brenninger verkauft zum allerletzten Mal. © Bauer

Ladenhüter Geschirr und Bücher

Der Freisinger weiß aber auch, dass sich Flohmärkte bei der Nachfrage massiv verändert haben. „Geschirr geht inzwischen ganz schlecht“, sagt er, „und Bücher sind es kaum noch wert, sie auszupacken.“ Für große Chroniken im besten Zustand bekomme man heute noch maximal zwei Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein riesiges rosa Schloss, das jedem Mädchen-Kinderzimmer gut zu Gesicht stehen würde, ziert derweil den Stand der Familie Kollmannsberger aus Moosburg. Marisa und Andreas feiern auf dem Flugplatz an diesem Tag ihre Premiere. Dafür hat man sich extra einen neuen Tapeziertisch angeschafft, um mit den anderen Ständen mithalten zu können. „Die Investition soll sich ja auch lohnen“, sagt Andreas und deutet an, dass man künftig öfters auf Flohmärkten nicht mehr benötigte Dinge verkaufen will. Dabei geht es Marisa Kollmannsberger nicht nur um die Einnahmen: „Wir hoffen, dass wir unseren Keller etwas leerer bekommen.“

Einer der größten in ganz Südbayern: Der Flohmarkt auf dem Moosburger Flugplatzfest zieht jedes Mal tausende Menschen an. © Bauer

Wenn die Moosburger Familie im kommenden Jahr wieder zu den beiden Flohmarkttagen auf den Flugplatz in der Bonau kommen, dann werden sie den Schnäppchen-Ruheständler Paul Brenninger vielleicht doch treffen. Denn der hat eine Idee: „Ich werde dann ausschlafen und gegen 10 Uhr mit meiner Drehorgel durch die Reihen gehen.“ Dann sind die Profis mit den Taschenlampen schon wieder auf dem Heimweg und der Freisinger trifft Menschen, die das Flohmarkt-Flair auch bei Tageslicht lieben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.