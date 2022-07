Schokokuss in Stratosphäre geschickt: Moosburger Gymnasiasten experimentieren in 38 Kilometern Höhe

Schaumkuss über Moosburg: Bevor es weiter in die Stratosphäre ging, dokumentierte die Kamera an Bord des Ballons noch die Stadt von oben - inklusive des Schokokusses, der für ein spezielles Experiment befestigt worden war.

Spektakuläres Experiment

Wie aufregend Unterricht sein kann, durften Neuntklässler jetzt am Moosburger Gymnasium erfahren: mit einem Ballonflug in 38 Kilometer Höhe.

Moosburg – „ZEHN! NEUN! ACHT!“ Man fühlt sich an Raketenstarts der NASA erinnert, als es am Dienstag im Pausenhof des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums laut wird. Die komplette Schule ruft den Countdown, während alle auf den großen, weißen Ballon in der Mitte starren. „ZWEI! EINS! NULL!“ Jubel und Applaus bricht aus, als das losgelassene Flugobjekt in die Höhe steigt. Einige Neuntklässler stehen mit besonders breiter Brust da, während sie zusehen, wie am Himmel das Ergebnis ihrer monatelangen Mühen als winziger Punkt hinter der Wolkendecke verschwindet.

Es war alles andere als alltäglich, was sich an der Moosburger Schule seit März abgespielt hat: Auf die Frage ihres Physiklehrers Jens Homfeld, ob sie Lust hätten, einen Ballon in die Stratosphäre zu schicken, reagierte die naturwissenschaftliche Klasse 9bc begeistert. Die Inspiration dazu hatte der Pädagoge während einer Fortbildung gewonnen. Unter Anleitung von Homfeld sowie den Lehrerinnen Maria Walbrun (Biologie) und Regina Bach (Chemie) machten sich die Schüler ans Werk. Sie recherchierten, welche Experimente sich wie durchführen lassen. Messinstrumente wurden besorgt, eine Sonde mit den Geräten und einem GPS-Tracker zur Nachverfolgung der Flugbahn bestückt. Die Schüler tüftelten auch aus, wie sie die Kamera zur Dokumentation optimal ausrichten.

Besonders lange dauerte es, die Genehmigungen einzuholen, wie sich Jens Homfeld erinnert: „Wir mussten das Vorhaben mit der Schulleitung, der Stadt, dem Moosburger Flugplatz, dem Landkreis und dem Luftamt Südbayern absprechen.“ Der 36-Jährige lacht. „Ich hab’ sogar noch bei der Deutschen Flugsicherung angefragt, aber die wollten nichts haben.“ Dafür brauchte es noch eine Unfallversicherung – „falls das Ding jemandem auf den Kopf fällt“.

Gaspreis brutal erhöht

Auch der finanzielle Aufwand war enorm: „Das Vorhaben kostete rund 2500 Euro“, sagt der Physiklehrer. Dabei habe sich auch die Preisentwicklung beim Gas offenbart: „Als ich letztes Jahr ein Angebot für zwei 20-Liter-Flaschen Helium eingeholt hatte, kostete das noch unter 500 Euro. Letztlich mussten wir über 700 Euro bezahlen – eine brutale Steigerung.“

In den Stunden vor dem geplanten Start blickten die Beteiligten nervös auf ihre Wetter-Apps. Homfeld: „Wir hatten strikte Auflagen, durften nur bei guter Sicht mit Wolkenbedeckung unter 50 Prozent starten. Auch bei Regen hätten wir Pech gehabt.“ Einen einzigen Ausweichtermin hätte es noch gegeben, ansonsten wäre die Genehmigungsprozedur von vorn losgegangen, was in diesem Schuljahr nicht mehr zum Ziel geführt hätte.

Ballon geplatzt

Doch das Wetter am Dienstag hält. Und der Steigflug läuft wie am Schnürchen. Die Kamera zeichnet erst ein Panorama über der Stadt auf, dann rücken Häuser und auch Wolken in weite Ferne. Schließlich erreicht der Ballon tatsächlich die Stratosphäre. Von dort oben beeindruckten der Anblick der Erdkrümmung und das Schwarz des Weltalls. Dann, in 38.400 Metern Höhe, platzt der Ballon wegen der extremen Druckverhältnisse in tausend Teile. Ein Fallschirm öffnet sich, die Sonde sinkt langsam auf die Erde – und wird von Jens Homfeld und einer Kollegin wenig später heil auf einem Acker in Hohenthann bei Landshut aufgesammelt, ganz in der Nähe vom ursprünglich errechneten Landeort. Mission erfüllt!

Die Gymnasiasten sind nun das restliche Schuljahr damit beschäftigt, ihre Experimente auszuwerten. Für das Fach Biologie war etwa Anzuchterde und Hefe an Bord verstaut worden – um später zu sehen, ob die Mikroorganismen die widrigen Bedingungen der Stratosphäre überleben und ob sich mit der Hefe noch Brot backen lässt. Für den Chemieunterricht wurden Nachweise auf Ozon mitgeführt, um Rückschlüsse auf den Zustand der Ozonschicht ziehen zu können.

Ein Ergebnis eines Experiments war sofort auf dem dreistündigen Videomaterial zu erkennen, wie Lehrer Jens Homfeld erzählt: „Durch den niedrigen Druck hat sich die Masse ausgedehnt, der Schaumkuss ist aufgeplatzt und man hat gesehen, wie die Schokolade gekocht hat.“

Fortsetzung geplant

Der 36-Jährige ist höchst zufrieden mit der Aktion, wie er sagt: „Die Schüler können daraus viel mitnehmen, es hat ihnen Freude bereitet und war eine einmalige Sache.“ Die wichtigste Erkenntnis sei, dass die im Unterricht erlernte Theorie in der Realität auch wirklich so funktioniere. Außerdem gebe es noch einen Hintergedanken: „Unser Ziel an der Schule ist es, dass wir so etwas künftig in einem Projektseminar wiederholen können“, sagt Homfeld. „Und das vielleicht auch mit noch komplexeren Experimenten.“

