Schülerin in Moosburg von Fremdem belästigt: Polizei ermittelt - Tipps für Eltern und Kinder

Vorfall am Schulzentrum

Von Armin Forster schließen

Weil eine Moosburger Schülerin von einem Fremden bedrängt worden sein soll, ermittelt die Polizei. Eltern werden nun gebeten, Kinder zu sensibilisieren.

Moosburg – Es sind Szenarien, die Eltern in Sorge verfallen lassen und Gefühle von Hilflosigkeit erzeugen können: wenn unbekannte Personen Kinder auf dem Schulweg belästigen oder bedrängen. Ein solcher Vorfall soll sich nun am Montag im Moosburger Schulzentrum-Nord ereignet haben.

Wie aus einem Elternbrief der Schulleitung des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums hervorgeht, der inzwischen auch auf Social-Media-Kanälen und in Messengerdiensten kursiert, soll „ein unbekannter Mann eine Grundschülerin angesprochen und am Arm festgehalten“ haben. Das Kind, so heißt es in dem Schreiben, habe sich dann losgerissen und sei weggerannt. Die Hintergründe seien unklar, dem Mädchen gehe es aber gut. Die Gymnasiums-Schulleitung bittet die Kinder, in der nächsten Zeit ganz besonders auf sich und Mitschüler aufzupassen.

Die Beschreibung des Verdächtigen aus Moosburg

Auch eine detaillierte Beschreibung des Verdächtigen wird genannt: Der Fremde soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, ein „europäisches Erscheinungsbild“ haben und Deutsch mit ausländischem Akzent sprechen. Als weitere Merkmale sind eine Glatze und Stirnfalten aufgeführt. Der Mann trug der Aussage der Betroffenen nach Jeans, eine khakifarbene Jacke und eine Sonnenbrille.

Moosburgs Polizeichef Christian Bidinger bestätigte auf Anfrage, dass der beschriebene Vorfall der Polizei am Montagabend gemeldet worden sei. „Wir haben daraufhin die Schulen verständigt“, erklärte Bidinger. Man habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Sein zentraler Rat an die Eltern lautet: „Es ist generell hilfreich, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken – etwa, dass sie das Wort ,Nein‘ klar aussprechen und nach außen deutlich erkennbar machen können, dass sie etwas nicht wollen.“

Auch Kinder sollten für den Ernstfall die 110 im Kopf haben

Was nicht zielführend sei, „ist, wenn Kinder überverängstigt werden“. Wichtig seien für die Polizei nach solchen Fällen möglichst detaillierte Personen- und Fahrzeugbeschreibungen. Und Bidinger betont: „Nachdem auch Kinder heute häufig ein Handy dabei haben, sollten sie unbedingt die 110 wählen, sobald ihnen eine Situation gefährlich oder problematisch erscheint.“

Auch im Nachbarlandkreis Erding hat erst vor einer Woche ein ähnlicher Fall für Aufsehen gesorgt: In Berglern hat ein Unbekannter am vergangenen Dienstag, 7. Februar, einen Buben angesprochen. Der reagierte goldrichtig richtig, wie die Polizei berichtet.

