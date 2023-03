Schwachstellen auf der Spur: Wie Moosburger beim Heizen sparen können

Teilen

Die Thermografie deckt Stellen am Haus auf, die nicht gut wärmegedämmt sind. © Stadt Moosburg

Ein Vortrag über den Einsatz von Wärmebildkameras klärt in Moosburg auf, wie man Heizkosten senken kann. Wer muss wo dämmen?

Moosburg – Ein großer Teil der Endenergie wird deutschlandweit in Gebäuden verbraucht. Der größte Posten ist dabei das Heizen. Für die Erreichung der Moosburger Energiewendeziele bis 2035 zählt der Wärmebereich daher zu den besonderen Herausforderungen. Am Dienstag, 14. März, findet nun um 19 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Wärmebildkampagne der Stadt Moosburg in der Volkshochschule (Stadtplatz 2) statt.

Viele Verbraucher wollen weitreichende Maßnahmen durchführen, um langfristig Energie und somit Kosten zu sparen- zum Beispiel durch Sanierungsmaßnahmen. Die Wärmebildkampagne (Thermografie) ist dabei eine Maßnahme zur Identifizierung von Handlungsmöglichkeiten. Sie ist ein bildgebendes Verfahren zur Anzeige der Oberflächentemperatur von Objekten. Die für Menschen unsichtbare Wärmestrahlung wird durch einen speziellen Sensor in den sichtbaren Bereich übersetzt. Diese kann dann (zum Beispiel durch verschiedene Farben) in hoher Auflösung dargestellt werden. Warme Oberflächen leuchten gelb bis rot, kühle blau. Auf einen Blick können so die unterschiedlichen Wärmedurchlässigkeiten von Gebäudeteilen mit möglichen Schwachstellen identifiziert werden (etwa Dach, Mauern, Geschossdecken, undichte Fenster, Rollladenkästen etc.). Der energetische Zustand des Gebäudes wird sichtbar und es ergeben sich deutliche Hinweise zu Handlungsbedarf und Sanierungsmöglichkeiten für den Hausbesitzer.

Zeit für Diskussion

Markus Guehl, zertifizierter Energieberater in Moosburg, stellt in seinem Vortrag die Thermografie vor und vermittelt anhand von Beispielen die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten des bildgebenden Verfahrens. Dies soll auch anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs eines sanierten und eines unsanierten Gebäudes veranschaulicht werden. Die Thermografie eignet sich dabei aber nicht nur zur Identifizierung von Wärmebrücken, sondern auch zur Entdeckung von Schimmel oder zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Photovoltaikanlagen.

Nach dem Vortrag ist Zeit für Diskussion und Fragen. Die Stadt Moosburg lädt alle Interessierte ein. Die Veranstaltung ist also kostenlos – jedoch nicht umsonst.