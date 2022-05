Schwerer Unfall bei Moosburg: 24-Jähriger nach Überschlag in Audi eingeklemmt - Polizei sucht Zeugen

Mit seinem weißen Audi kam ein 24-Jähriger am Sonntag von der St2350 ab und landete nach mehreren Überschlägen im angrenzenden Feld, wo ihn Feuerwehrleute befreiten. © fw

Zwischen Moosburg und Landshut hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein junger Mann schwer verletzt wurde. Nun ermittelt die Poilzei.

Moosburg – Zu einem Verkehrsunfall wurden Einsatzkräfte am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr an die St2350 (ehemalige B11) auf Höhe des Moosburger Ausgleichsweihers gerufen: Wie die Polizei berichtet, war dort ein aus Landshut kommender weißer Audi nach links von der Straße abgekommen und nach mehreren Überschlägen in einem angrenzenden Acker liegen geblieben.

Der Fahrer, ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Freising, zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zu. Weil er sich nicht selbst aus dem Wrack befreien konnte, musste ihn die Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät aus dem völlig demolierten Wagen scheiden. Der Mann wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert.

Der Audi kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. © fw

Unfall auf ehemaliger B11 bei Moosburg: Ursache noch unklar

Die Ursache ist laut Polizei derzeit noch völlig unklar. Im Rahmen der Ermittlungen hoffen die Beamten auf sachdienliche Zeugenhinweise, die in der PI Moosburg unter Tel. (08761) 30180 entgegengenommen werden.

Die Staatsstraße 2350 war rund zwei Stunden lang nur einseitig befahrbar. Die Feuerwehren aus Pfrombach-Aich und Moosburg waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der total beschädigte Audi musste abgeschleppt werden.

ft

