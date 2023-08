Serie an Diebstählen und Einbrüchen in Moosburg: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Teilen

Die Polizei Moosburg fahndet nach einem Einbrecher. Symbolbild © dpa

Ein bislang unbekannter Täter hat die Moosburger Polizei in der Nacht zum Sonntag auf Trab gehalten: mit einer Diebstahlserie in der Stadt.

Moosburg - Die Polizei Moosburg ermittelt in einer Diebstahlserie im Stadtbereich: In der Nacht zum Sonntag entwendete ein Unbekannter aus einem Lokal an der Leinbergerstraße eine Tasche mit Elektrogeräten. Kurz darauf versuchte jemand, einen Friseursalon an der Steinbockstraße gewaltsam zu öffnen – ohne Erfolg. Dann machte sich eine Person an der Fensterscheibe eines Lokals im Weingraben zu schaffen und beschädigte diese. Zuletzt drang ein Unbekannter in eine Erdgeschoßwohnung in der Westerbergstraße ein. Nachdem er mehrere Gegenstände entwendet hatte, flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Durch die einzelnen Vorfälle entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro und ein Beuteschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten von einer Person bzw. Gruppe verübt wurden. Hinweise werden unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 erbeten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.