Sie zogen alle Blicke auf sich: Moosburgs Feuerwehr-Oldtimer auf Bergtour

Ein Augenschmaus für alle Freunde historischer Mobile: die alten Löschfahrzeuge der Moosburger Feuerwehr auf ihrer gemeinsamen Ausfahrt in „Zugstärke“. © Feuerwehr Moosburg

Lange hatte man auf diese Freude warten müssen: Nach zweijähriger Pause gab es jetzt wieder eine Ausfahrt Moosburger Feuerwehr-Oldtimer. Und es ging hoch hinaus.

Moosburg – Keine Klimaanlage, keine Lenkunterstützung, keine gepolsterten Sitzplätze: Kein Problem für die Gruppe, die sich um alte Löschfahrzeuge der Moosburger Feuerwehr kümmert und nach knapp zweijähriger Pause nun einen aufsehenerregenden Ausflug unternahm.

Gegen 7 Uhr früh trafen sich an einem Samstag knapp 20 Oldtimer-Begeisterte des Moosburger Feuerwehrvereins und starteten eine Ausfahrt nach Berchtesgaden. Diese Tour war von zwei Besonderheiten geprägt: Zum einem war es die erste große Ausfahrt nach zwei Jahren Corona-Pause, aber auch seit Langem die erste in einer sogenannten „Zugstärke“.

Wo „Kraftfahrer“ noch eine Bedeutung hat

Die drei Maschinisten der Gruppe hatten gut zu tun, da bei diesen Fahrzeugen das Wort „Kraftfahrer“ eine besondere Bedeutung aufweist. So verfügt weder der Einsatzleitwagen (Baujahr 1961), das Löschfahrzeug LF 16 (Baujahr 1959) oder aber auch das Tanklöschfahrzeug (Baujahr 1956) über eine Berganfahrhilfe, Lenkunterstützung oder anderen gewöhnlichen Komfort. Trotz dieser fehlenden technischen Details sorgten die drei Feuerwehrautos regelmäßig für Freude bei den Passanten und auch der ein oder anderem Verkehrsteilnehmer lächelte der Gruppe begeistert zu.

Ziel der Tour war für die Teilnehmer das Salzbergwerk in Berchtesgaden. © Feuerwehr Moosburg

Als Ziel war das Salzbergwerk in Berchtesgaden ausgewählt worden, wo die Gruppe an einer Führung teilnahm. Dabei konnte ein Blick über den Tellerrand geworfen werden, denn nicht nur die Feuerwehr hat sich in den vergangenen 100 Jahren verändert und ist leistungsfähiger geworden, sondern auch die Salzgewinnung unter Tage.

Nachdem die Gruppen die Rückfahrt der Grubenbahn erfolgreich hinter sich gelassen hatte, begann die wahre Herausforderung für die drei Oldtimer: So mussten die Maschinisten und ihre Fahrzeuge einen in rund 700 Höhenmeter gelegenen Berggasthof erklimmen, wobei einzelne Streckenabschnitte eine Steigung von 20 Prozent besaßen. Zudem wurde das fahrerische Können abverlangt, da die Strecken teilweise nur über beschränkte Ausweichmöglichkeiten verfügten. Am Berggasthof angekommen, konnten sich die Oldtimerbegeisterten schließlich stärken und den Panoramablick auf die Bergwelt genießen. Nach dieser Pause ging es für die Ausflügler sowie die drei Oldtimer wieder in die Heimat – auf nach Moosburg.

