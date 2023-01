47 Neuzugänge in einem Jahr: Solarfreunde Moosburg erfreuen sich großer Beliebtheit

Teilen

Die neue Vorstandschaft: (v. l.) Josef Manzinger (Kassenprüfer), Sebastian Keller (Kassier), Ferdinand Herrmann (Vize-Vorsitzender), Hans Stanglmair (Vorsitzender) und Gerhard Scholz (2. Vorsitzender). Nicht auf dem Foto: Ansgar Wübbels (ebenfalls 2. Vorsitzender und Angelika Werner-Ripperger (Kassenprüferin). © Maria Martin

Die Solarfreunde Moosburg erfreuen sich großer Beliebtheit. „Viele Bausteine“, die man anbiete, würden die Bürger schätzen, freut sich Vorsitzender Hans Stanglmair.

Moosburg – Mit ihrer kontinuierlichen und seriösen Arbeit haben die Solarfreunde Moosburg in den vergangenen 26 Jahren viele Bürger ermutigt, sich in Sachen Erneuerbare Energien zu informieren und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Dass der Verein mittlerweile „überregionale“ Bedeutung erlangt habe, das sei den „vielen Bausteinen“ geschuldet, die man anbiete, meinte Vorsitzender Hans Stanglmair bei der Jahreshauptversammlung.

Die „Breitenwirkung“ des Vereins müsse dennoch kontinuierlich ausgebaut werden. Auf ein Informationsangebot unter dem Arbeitstitel „Mein Haus wird wieder jung“ verwies Stanglmair im Besonderen. Ein Bauseminar mit Vorträgen, Videos und anderen praktischen Ratschlägen könne auf der Internetseite des Vereins abgerufen werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Dreimal so groß, wie vor dem Ukraine-Krieg“ sei das Interesse der Öffentlichkeit an der Arbeit des Vereins geworden. Ganz deutlich habe man das bei den Moosburger Solartagen im vergangenen Jahr beobachtet. Nach zwei Jahren Corona-Pause habe man ein „fulminantes Comeback“ gefeiert. Tausende von Besuchern hätten Infos gesucht, um Wege aus der Energiekrise zu finden. Die Fachvorträge zu Photovoltaik, Elektroautos und Gebäudesanierung seien regelrecht „gestürmt“ worden, resümierte der Vorsitzende. Die Wirkungsweise einer Mini-PV-Anlage, besser bekannt unter „Balkonkraftwerk“, sei vorgestellt worden. Um Solarstrom zu gewinnen, sei nämlich ein eigens Hausdach gar nicht unbedingt zwingend, so der Vorsitzende. Eine dieser innovativen Anlage wurde im Rahmen der Solartage sogar versteigert und der Erlös an die Georg-Hummel-Mittelschule gespendet. Diese gewähre den Moosburger Solar-Pionieren stets offene Räume für Vorträge und andere Veranstaltungen, so Stanglmair. Das Geld komme letztendlich den Kindern und Jugendlichen zugute.

Neben dem Engagement für die Umwelt sei die soziale Komponente im Verein ebenfalls wichtig. Dass man die Breitenwirkung der Solarfreunde Moosburg noch weiter ausbauen möchte, auch das wurde bei der Versammlung angesprochen. Gute Zusammenarbeit pflege man mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Landshut. Mitglied ist der Verein bei der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG), der Solarregion Freising und dem Bündnis Klimagerechtigkeit Region Freising. Mitgewirkt habe man bei der Aktion „Energiepreis für Altbausanierung“ der Stadt Moosburg. Mit vor Ort ist der Verein bei den Sitzungen des Moosburger Energiebeirates.

Lob gab es für die Kommune, ob deren finanziellem Engagement bei der Anschaffung von Balkonkraftwerken. Bisher seien rund 150 000 Euro an Fördermitteln ausgezahlt worden, informierte Moosburgs Klimamanagerin Melanie Falkenstein – Tendenz steigend. Die Mitgliederzahl im Verein sei im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen, sagte Stanglmair. 47 Neuzugänge wurden verbucht. Insgesamt zähle man derzeit 558 Mitglieder.

Behandelt wurde zum Schluss der Versammlung ein Antrag aus den Reihen der Mitglieder. Man wollte wissen, wie viele Dachflächen es auf den Häusern in Moosburg gebe, die für PV-Anlagen „geeignet, bedingt oder nicht geeignet“ wären. Falkenstein versprach, diese Informationen zeitnah einzuholen.



Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.