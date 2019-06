Sommerkonzert der Realschule Moosburg begeistert Publikum

„Unglaublich stolz“ war Schulleiter Wolfgang Korn auf die vielen jungen Musiker, die ein Sommerkonzert veranstaltet haben. Auch von den Besuchern gab’s großen Applaus für die Bläserklassen und das Ensemble Kastulus-Brass der Realschule Moosburg.

Moosburg– Bereits zum fünften Mal hatte die Realschule Moosburg am Mittwoch zum Sommerkonzert in die Stadthalle eingeladen und einmal mehr das Publikum begeistert. Ob klassisch, rockig oder modern: Das Programm, das Musiklehrer Martin Neubauer zusammengestellt hatte, stellte das Können der Bläserklassen (Schüler der 5. und 6. Klassen) sowie des Ensembles Kastulus-Brass eindrucksvoll unter Beweis. Vor allem der Auftritt der Bläserklassen war umso bemerkenswerter, als dass die jungen Musiker erst seit einigen Monaten Querflöte, Klarinette, Trompete, Horn, Saxophon und Co. spielen.

Den ersten Teil des tollen Abends bestritten die beiden Bläserklassen, wobei sich in 15 Stücken nicht nur die Klassen, sondern auch die einzelnen Register präsentierten. Im zweiten Teil gestaltete die große Bläsergruppe Kastulus-Brass zusammen mit der Bläserklasse 6b den Abend, wobei vor allem die vier Stücke der Beatles, „Jurassic Park“ oder „Smoke on the Water“ das begeisterte Publikum mitrissen.

Martin Neubauer zeigte sich nach dem knapp 90-minütigen Konzert zufrieden und forderte die Musiker der Bläserklasse, die auf zwei Jahre angelegt sind, auf: „Bleibt dabei“ – ab der siebsten Klasse dann beim Wahlfach Kastulus-Brass. Denn der leidenschaftliche Musiklehrer weiß: „Musik verbindet und kann auch etwas glücklich machen.“

Glücklich waren nach dem Konzert nicht nur Martin Neubauer und die knapp 100 Musiker, sondern auch Wolfgang Korn. Sein Lob und Dank galt vor allem Martin Neubauer: „Sie sind eine riesengroße Säule unserer Schule.“ Er nannte die Bläserklasse, die es seit zwölf Jahren gibt, und Kastulus-Brass „ein Aushängeschild“.

Lesen Sie auch: Freisinger Schüler-Bigbands rocken die Luitpoldhalle.