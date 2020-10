SPD Moosburg wählt neue Spitze – Deutliche Kritik an Stadtrat Pschorr

Die Moosburger SPD hat sich mit den Vorstandswahlen neu aufgestellt. Am Rande der Jahreshauptversammlung gab es jedoch auch Dissonanzen unter den Mitgliedern.

Moosburg – Der SPD-Ortsverband Moosburg hat eine neue Vorstandschaft gewählt: Als Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Gunnar Marcus, der sich bei der Kommunalwahl im Frühjahr um das Amt des Moosburger Bürgermeisters beworben hatte. Die Neuwahlen waren nötig geworden, weil sein Vorgänger Mathias Kern die Bürgermeisterwahl in Attenkirchen für sich entschieden hatte und dieses neue Amt zu wenig Zeit für die Arbeit im Ortsverband lasse. Als 2. Vorsitzende stellte sich erneut Nigar Tiryaki zur Verfügung.

Auf die „Kernaufgaben“ der Partei möchte sich Marcus besinnen. Es gehe um eine demokratische Gesellschaft der Solidarität. Soziale Dinge zu „streichen“, wie das jüngst in einer Sitzung des Moosburger Stadtrats erfolgt sei, sei der falsche Weg. Die Parteiarbeit in kleinen Gruppen zu intensivieren, so stelle er sich die Arbeit im Ortsverein in der kommenden Zeit vor, betonte der Vorsitzende. Mit verstärktem Teamwork wolle man den Ortsverband „schlagkräftiger“ machen und sich vermehrt im Stadtrat einbringen.

Scheidender Vorsitzender räumt Fehler ein

„Handwerkliche Fehler“ räumte der scheidende Vorsitzende, Mathias Kern, bezüglich des schlechten Ergebnisses seiner Partei bei den Kommunalwahlen ein. Einen Sitz habe man im Stadtrat verloren, das sei ernüchternd. Man habe sich nicht auf klare Themen festgelegt, auch keine Wahlbroschüre erarbeitet. „Wir waren keine relevante Größe mehr“, bedauerte Kern.

Ganz hart rechnete SPD-Mitglied Klaus Reichel bezüglich der Wahlempfehlung zur Bürgermeisterwahl in Moosburg von SPD-Stadtrat Martin Pschorr ab. Dieser habe eine Wahlempfehlung in Richtung „bürgerliches Lager“ geben. Das habe ihn geärgert, ließ Reichel die Anwesenden wissen.

Forderung nach Generationenwechsel zurückgewiesen

Er lege den amtierenden SPD-Stadträten nahe, ihr Stadtratsmandat nach der Hälfte der Amtszeit zugunsten von jüngeren Genossen freiwillig abzugeben. Wer im Stadtrat sitze, das sei die Entscheidung der Wähler, konterte Pschorr. Seine Wahlempfehlung sei eine „Fachfrage“ gewesen, keine „Sympathiefrage“. Und das sei sein gutes Recht. Dafür erhielt der SPD-Mann Beifall von den Mitgliedern.

Als Delegierte zur Wahl des Bundeswahlkreis-Vorstands wurden schließlich noch Mathias Kern, Gunnar Marcus, Nigar Tyriaki, Lena Zehetbauer, Reinhardt Kappen, Ulrich Risse, Margaretha Kappen und Edith Thorma bestätigt.

Maria Martin

