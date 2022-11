Speed-Dating in die Selbstständigkeit: Moosburger Info-Event für Existenzgründer

Nützliche Tipps für Existenzgründer gibt es jetzt bei einer Infoveranstaltung mit Speed-Dating-Charakter in Moosburg. © afo

Was gilt es beim Gründen zu beachten? Was ist beim Schritt in die Selbstständigkeit wichtig? Ein spezielles Event in Moosburg soll nun kompakt Antworten liefern.

Moosburg – Der Fachbereich Wirtschaftliche und digitale Entwicklung im Landratsamt Freising sowie die Moosburg Marketing eG wollen künftig intensiver zusammenarbeiten: Die Kooperationspartner möchten Existenzgründern mit neuen Unternehmensformen sowie innovativen Produkten und Dienstleistungen zu einem erfolgreichen Start verhelfen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamts.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der mittlerweile sämtliche Branchen und Betriebsgrößen betreffe, gewinne auch das Thema Unternehmensnachfolge mehr und mehr an Relevanz.

Von Businessplan bis Steuerfragen

Um gründungswilligen Personen eine Informationsplattform zu bieten, organisieren Landratsamt und Moosburg Marketing eG nun gemeinsam die Veranstaltung „Speed-Dating in die Selbstständigkeit“, die am Freitag, 18. November, um 16 Uhr in der Moosburger Schäfflerhalle stattfindet. „Ähnlich wie bei Partnerbörsen können die angehenden Gründerinnen und Gründer innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums unterschiedliche Experten treffen und damit mehrere Themen behandeln“, heißt es in der Ankündigung. In drei Blöcken sollen insgesamt neun Einzelgespräche zu Gründungsformalitäten und -zuschüssen, Businessplan, Steuerfragen und Finanzierungsmöglichkeiten, Sozialversicherung, Nachfolgeregelungen und Onlinesicherheit geführt werden können. Zwischen den Expertenrunden biete das Format auch Zeit für Kommunikation und Netzwerken mit Gleichgesinnten.

„Die Wirtschaftsförderung ist satzungsgemäß eine der Hauptaufgaben der Genossenschaft, weshalb wir gerne auf das Netzwerk in Freising und die Erfahrung des Landratsamts zurückgreifen und zusammenarbeiten,“ sagt dazu Thomas David, Geschäftsführer von Moosburg Marketing. „Wir freuen uns, mit diesem neuen Format ein zusätzliches Angebot für die Unternehmen und angehende Existenzgründer bei uns zu schaffen.“ Claudia Betz vom Fachbereich Wirtschaftliche und digitale Entwicklung im Landratsamt ergänzt: „Der große Vorteil der Veranstaltung ist, dass Gründungswillige an diesem Abend Informationen aus den verschiedensten Bereichen gebündelt erhalten und dass durch die Einzelgespräche die Fragen individuell geklärt werden können.“

Gut zu wissen Interessierte können sich für das Event bei der Moosburg Marketing eG per E-Mail anmelden: info@moosburg-marketing.de.

