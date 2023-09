Sperrung der A92 bei Moosburg: Transporter bei Unfall auf Betonleitplanke „aufgebockt“

Von: Wolfgang Schnetz

Mit einem Bagger wurde bei der Bergung das Fahrzeug vom Richtungstrenner aus Beton gehoben und auf die Autobahn zurückgesetzt. Danach musste die Fahrbahn gereinigt werden, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren. © FW

Mit schwerem Gerät musste am Dienstagabend ein Kleintransporter aus dem Kreis Landshut auf der A92 geborgen werden, der an einem Fahrerbahnteiler aus Beton hängen geblieben war.

Moosburg – Laut Verkehrspolizei Wörth war der Fahrer (31) kurz nach 17 Uhr aus Unachtsamkeit mit einem Vorderreifen seines Wagens auf den abgesenkten Teil des Betonteilers im Baustellenbereich zwischen Moosburg-Nord und Landshut-West gekommen. Der Mann verriss das Lenkrad, der Transporter schleuderte und blieb am Betonteil hängen. Dabei wurden der Fahrer und sein Beifahrer (33) leicht verletzt. Schaden: rund 10 000 Euro.

An den Einsatzort waren neben Streifen der VPI Wörth auch die Freiwillige Feuerwehr Moosburg sowie Wehren aus den Landkreisen Landshut und Erding ausgerückt: „Durch die Kräfte der Feuerwehren Altdorf und Landshut, die als erste am Unfallort waren, wurde das Fahrzeug gesichert“, meldet Moosburgs FFW-Sprecher Tom Kilian: „Zudem wurde auch eine Sperrung in Richtung München wegen des Einsatzes eingerichtet. An den Anschlussstellen Landshut-West und Moosburg-Nord musste deshalb der Verkehr ausgeleitet werden.

Schwierige Anfahrt

Der Rückstau erschwerte die Anfahrt der Moosburger Kräfte sehr. Kilian: „Die Einsatzfahrzeuge mussten an einigen im Stau stehenden Fahrzeugen und Personen vorbeifahren, die ihre Fahrzeuge verlassen hatten. Dadurch konnte die Feuerwehr Moosburg nur langsam zur Einsatzstelle vorrücken.“ An der Baustelle selbst mussten Baumaschinen versetzt werden, sodass ein Durchkommen der FFW möglich wurde.

Mit einem Bagger wurde bei der Bergung das Fahrzeug angehoben und auf die Fahrbahn gesetzt. Nach der Reinigung der Fahrspuren konnte nach etwa zweieinhalb Stunden die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.