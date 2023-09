„Spielerisch an Feuer und Wasser heranführen“: Das steckt hinter der neuen Kinderfeuerwehr im Kreis Freising

Von: Andrea Hermann

Teilen

Schon früher einsteigen: Die Jugendfeuerwehr ist für Mädchen und Buben ab zwölf Jahren. In der neu gegründeten Kinderfeuerwehr können schon Sechsjährige Mitglied werden. Symbolbild © Patrick Pleul

Die Feuerwehr sucht händeringend Nachwuchs. Im Kreis Freising setzt man dafür auf die Kinderfeuerwehr. Kreisjugendwart Roman Bittrich erklärt die Hintergründe.

Landkreis – Die Feuerwehren im Landkreis Freising setzen verstärkt auf die Jugendarbeit. Mit der Gründung der ersten Kinderfeuerwehr durch die Feuerwehr Pfrombach-Aich wurde ein wichtiger Schritt gemacht, um den Nachwuchs frühzeitig an die Feuerwehr zu binden, sagte Kreisjugendwart Roman Bittrich beim Blaulichtgespräch, zu dem Staatsminister Florian Herrmann jüngst die Vertreter der Feuerwehr eingeladen hatte (wir haben berichtet).

Mit anderen Vereinen mithalten

„Corona hat uns zurückgeworfen“, berichtete Bittrich mit Blick auf die Zahl der Mitglieder in den Jugendfeuerwehren. Viele Jugendliche seien in der Pandemie zu anderen Vereinen und Einrichtungen abgewandert. Doch nun sei „die Tendenz vom Gefühl her wieder steigend“. Jetzt gelte es, Nachwuchskräfte zu gewinnen – und das schon in jungen Jahren. Ein wichtiger Schritt ist laut Bittrich bei der Feuerwehr gemacht worden: „Man hat erkannt, dass die Vereine und Jugendverbände den Nachwuchs wegnehmen.“

Will heißen: In vielen Vereinen und Organisationen können Mädchen und Buben bereits in sehr jungen Jahren aktives Mitglied werden – bei der Feuerwehr indes erst ab zwölf Jahren. Somit seien viele Jugendliche „weg“, wenn sie in die Jugendfeuerwehr eintreten können. Umso mehr befürwortet der Kreisjugendwart die gesetzliche Änderung, wonach die Feuerwehren Kindergruppen gründen dürfen.

Roman Bittrich will den Feuerwehrnachwuchs noch früher anwerben. © Roman Bittrich will den Feuerwehrnachwuchs noch früher anwerben.

Die erste Kinderfeuerwehr im Landkreis hat jüngst die Feuerwehr Pfrombach-Aich ins Leben gerufen. Und auch andere Gemeinden wollen diesen Schritt gehen – laut Bittrich etwa Marzling, Allershausen und Nörting. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sollen „spielerisch an Feuer und Wasser herangeführt“ werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die große Herausforderung ist die Finanzierung – und die Betreuung. „Man muss zwölf Jahre überbrücken“, bis der Nachwuchs mit 18 Jahren endlich ausrücken dürfe. Das sei eine extrem lange Zeit – und eine große Herausforderung für die Betreuer, so Bittrich.

Arbeitsheft für die Brandschutzerziehung

Das die allgemeine Brandschutzerziehung für Kinder wichtig ist, betonte Kreisbrandrat Manfred Danner. Allerdings könnte diese noch optimiert werden, sagte er in Richtung des Staatsministers. Wünschenswert wäre eine bayernweit einheitliche Broschüre mit QR-Codes für Lernvideos und Lernspiele, die in den Schulen verteilt und im Rahmen des Brandschutzunterrichts in den dritten und vierten Klassen verwendet werden. Diese Arbeits- oder Schulhefte könnten dann auf die Arbeit der Feuerwehren abgestimmt werden und wären dadurch eine gute Grundlage für die spätere Ausbildung bei der Feuerwehr. „Wir begleiten die Schulen gerne“, sagte Danner. Aber einheitliche Unterlagen wären „eine super Sache“.

Der Landkreis Freising habe im vergangenen Jahr eigene Hefte herausgegeben und verteilt. Aber das, so Danner, sollte Aufgabe des Freistaats sein. Herrmann nahm dies als „Hausaufgabe“ mit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.