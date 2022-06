Sprache ist das A und O: Netzwerktreffen für Bildung und Integration tauscht sich in Moosburg aus

Reger Austausch ergab sich in Moosburg beim Netzwerktreffen für Bildung und Integration, das kürzlich in der Schäfflerhalle veranstaltet wurde.

Auftakt in der Schäfflerhalle

Wie die Geflüchteten aus der Ukraine in die Gesellschaft im Landkreis Freising integrieren? Um diese Frage ging es jetzt bei einem Netzwerktreffen in Moosburg.

Moosburg – Rund 1750 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit im Landkreis Freising gemeldet, davon über 700 Kinder und Jugendliche. Der starke Zustrom aus den ersten Wochen des Kriegs hat inzwischen deutlich abgenommen. Nun geht es aus Sicht der Verantwortlichen im Landratsamt darum, die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Darum haben Landkreis-Integrationsbeauftragte Nathalie von Pressentin, Barbara Berger, Geschäftsführerin der Bildungsregion Freising, und Sozialplaner Jens Hornig ein Kooperationsprojekt geschaffen, das sich genau damit beschäftigt.

„Bildung und Integration in Moosburg“ lautete das Thema des großen Netzwerktreffens, das kürzlich in der Schäfflerhalle stattfand. Ziel war es, sich mit Akteuren aus Bildung, Verwaltung und dem Sozialbereich auszutauschen. „Wir starten in Moosburg, wollen aber auch in andere Gemeinden des Landkreises gehen“, sagte von Pressentin.

Sprache als Schlüssel

Landrat Helmut Petz begrüßte zunächst alle Teilnehmenden und ging auf die großen Herausforderungen ein, die die Flüchtlingskrise mit sich bringe. Erneut zeigte er sich „schwer beeindruckt“ von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sowie der Art und Weise, wie „für diese zum Teil übernächtigten, hungrigen und auch traumatisierten Menschen“ Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen und Unterkünfte angeboten worden seien. Nun gelte es, sie bei der Integration zu unterstützen. Dabei gehe es besonders um Sprache, Schule, Willkommensgruppen und Arbeit. „Bildung und Integration sind unmittelbar miteinander verzahnt. Daher macht diese Veranstaltung Sinn.“

„Wir alle wissen nicht, wie lange die Menschen bei uns bleiben. Viele wollen wohl wieder heimkehren“, sagte die Integrationsbeauftragte. „Wir müssen sie also auffangen und dafür sorgen, dass sie sich in der Zwischenzeit in der Gesellschaft gut aufgehoben fühlen“, so von Pressentin. Dabei gehe es vor allem um das Erlernen der deutschen Sprache „als Schlüssel für Schule, Arbeit und soziale Kontakte“, aber auch um Sport und Kultur.

Parallelstrukturen vermeiden, Ideen koordinieren

Vertreterinnen und Vertreter aller Moosburger Schulen, der Vhs, des Helferkreises, der Integrationsberatungsstellen, der Stadtbücherei, der Verwaltung und weiterer Bildungseinrichtungen tauschten sich bei dem Netzwerktreffen in drei festen Sitzgruppen zu Bildungs- und Integrationsangeboten aus. Dabei galt es zu prüfen, welche Bildungsangebote vor Ort bereits existieren, wo es Bedarf gibt, wie sich Akteure gegenseitig ergänzen können, wie das Landratsamt Freising unterstützen kann und was aus den Erfahrungen von 2015 angewendet werden kann. Der Fokus lag auf außerschulischem Bildungsangebot, vor allem auf der Vermittlung der Sprache. „Denn nur über Deutsch-Sprachkenntnisse sind Begegnungen und ein gemeinsamer Dialog sowie ein gelungener Start in Schule und Arbeit möglich“, fasste Nathalie von Pressentin zusammen. So könne auch langfristig Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft gelebt werden.

Aber auch weitere Angebote, wie etwa aus dem musikalischen oder sportlichen Bereich, wurden diskutiert. Von Pressentin: „Durch den Austausch sollen Parallelstrukturen vermieden, Kräfte gesammelt und Ideen koordiniert werden. Bestenfalls können Ergebnisse innerhalb des Landkreises auf andere Kommunen übertragen werden.“

Breites Angebot

Als bestehende Angebote wurde beispielsweise das ukrainische Elterncafé im KIMM-Familienzentrum genannt, auch die Stadtbücherei Moosburg hat sich bereits mit fremdsprachigen eBooks und Bildwörterbüchern ausgestattet. Das Jugendamt Freising hat inzwischen eine Eltern-Kind-Gruppe für Familien aus der Ukraine in Moosburg gestartet und die große Notwendigkeit des Sprachmittlerpools der Caritas wurde bestätigt.

Aus Sicht des Landratsamts gewünscht sind aktive Initiativen von Sport- und Musikvereinen, um Menschen, insbesondere Kinder mit Fluchthintergrund einzubinden. Bei Anliegen und Themen rund um das Thema Integration stehen laut Landratsamtsprecher Robert Stangl Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger sowie Johann Reif als Migrations- und Integrationsreferent über die feste Projektgruppe „Integrationsprojekt Flüchtlinge Moosburg“ zur Verfügung. Für finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten konnten die Sonderförderung Ukraine von „Aktion Mensch“ sowie der Förderfonds vom Deutschen Kinderhilfswerk genannt werden. Wie Robert Stangl betont, basierte das Format dieses Bildungsgipfels zwar auf den Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine, „gleichzeitig sind Ergebnisse daraus für alle Migranten, mit und ohne Fluchthintergrund, von herausragendem und dauerhaftem Interesse“.

ft

Gut zu wissen

Bei Rückfragen stehen im Landratsamt die Integrationsbeauftragte Nathalie von Pressentin und ihre Kolleginnen jederzeit per E-Mail an integrationsbeauftragte@kreis-fs.de zur Verfügung.

