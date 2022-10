Stadt-Wette, Mobilitätstag, verkaufsoffener Sonntag: Moosburger Herbstmarkt lockt mit vielen Aktionen

Für Groß und Klein ist am Sonntag in Moosburg ein buntes Programm geboten. © MOMA

Mit einem bunten Programm und vielen Aktionen lockt die Stadt Moosburg zum Herbstmarkt am Sonntag. Hier gibt es die Übersicht, was alles geboten wird.

Moosburg – Schmankerl, Kunsthandwerk und ein buntes Rahmenprogramm – das ist der Moosburger Herbstmarkt. Dieser findet am kommenden Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Innenstadt statt. Auf die Besucher warten Spezialitäten von regionalen Selbsterzeugern, Arbeiten von Kunsthandwerkern aus Moosburg und Umgebung, Leckereien der heimischen Gastronomen und vieles mehr. Dazu haben ab 12 Uhr die Innenstadtgeschäfte geöffnet. Parallel findet der Nachhaltige Mobilitätstag der Stadt Moosburg auf dem Plan statt.

Große Kürbiswette

Den diesjährigen Höhepunkt des Herbstmarkts aber soll die Stadtwette à la „Wetten, dass..?“ bilden, die sich die Marketing eG ausgedacht hat. „Wir wetten, dass es Bürgermeister Josef Dollinger nicht schafft, die Besucher des Herbstmarkts dazu zu animieren, 1250 Kilogramm Speise- und Zierkürbisse vor dem Rathaus zu sammeln“, so die Ansage von Marketing-Leiter Thomas David. Startschuss für die Wette ist am Markttag um 11.30 Uhr vor dem Rathaus, um 16 Uhr werden die zehn schwersten Kürbisse prämiert. Als Preise winken Moosburg Cards im Wert von 200, 150, 100, zweimal 50 und fünfmal 30 Euro. Wie es sich für eine richtige Stadtwette gehört, muss der Verlierer seine Schuld begleichen und wird auf dem Wochenmarkt am 22. Oktober Kürbissuppe, Kürbiskuchen und andere Leckereien verkaufen, deren Einnahmen als Spende an die Moosburger Tafel gehen.

Umrahmt wird der Herbstmarkt von einem abwechslungsreichen Programm. Um 14 Uhr wird eine kostenlose Stadtführung angeboten. Treffpunkt hierfür ist das Westportal des Münsters. Neben Livemusik unterhält Clown Toni Toss die großen und kleinen Marktbesucher. Außerdem werden Kürbis-Schnitzen für Kinder sowie ein Workshop, in dessen Mittelpunkt Provence-Terrakotta-Töpfe stehen, angeboten. Das Portfolio der lokalen Aussteller reicht von handgemachten Näh- und Strickarbeiten über Holzwaren, Keramik und Dekoartikel bis ihn zu Schmuck und Accessoires. Von Selbsterzeugern werden unter anderem Käsespezialitäten, Öle und Essige oder Brände und Liköre angeboten. Für das leibliche Wohl ist mit Deftigem wie Burger, Würstel und Steaks, aber auch Süßem wie Kuchen, Baumstriezel, Crêpes und Schokofrüchten gesorgt.

Mobilitätstag der Stadt

Ein weiteres Highlight soll parallel zum Herbstmarkt der Aktionstag zur „nachhaltigen Mobilität“ werden, den die Stadt von 11 bis 17 Uhr am „Plan“ ausrichtet. In Verbindung mit Infoständen und einem bunten Rahmenprogramm wird an diesem Tag einiges geboten sein. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Mobilität und soll einen Wegweiser zur geringeren Umweltbelastung und verbesserten Lebensqualität in Städten bilden. Folgende Infostände sind heuer vertreten: • Stadtteilauto/Carsharing • die Fahrradgeschäfte RADhaus Salksdorf aus Landshut mit Spezialrädern wie Liege-, Lasten- und Reharädern sowie Kick aus Moosburg (Fahrräder der Aussteller können getestet werden) • Greenpeace • Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) • Verkehrsclub Deutschland (VCD) • Kreisverkehrswacht • Polizei • Solarfreunde Moosburg zum Thema E-Mobilität. An letztgenanntem Stand wird unter anderem gezeigt, wie mit selbst erzeugtem Solarstrom kostengünstig Auto gefahren werden kann. Neben dem Infostand mit Solarmodulen, Batteriespeicher und Wallbox werden mehrere unterschiedliche E-Autos vor Ort sein.

Außerdem gibt es folgende Mitmach-Aktionen: • Fahrradwaschanlage • Glücksrad-Quiz zur klimafreundlichen Mobilität (VCD) • ADFC-Fahrradcodierung zum Diebstahlschutz • Überschlagssimulator der Kreisverkehrswacht • Reaktionstests: Parcours mit Drogen- und Rauschbrille (Simulation von 0,8 und 1,3 Promille). Ergänzt wird das Programm am „Plan“ durch einen Auftritt der Liedertafel (12.15 Uhr), spektakuläre Kunstrad-Vorführungen des RSV Schleißheim (13 und 15 Uhr) sowie Hochradvorführungen mit historischen Rädern (14 und 15.30 Uhr).

Für die Großveranstaltung werden am Sonntag ab 7 Uhr der „Plan“ und die Innenstadt ab 8 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

