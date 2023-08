Stadtradeln: Moosburg ist wieder die Nummer 2 im Landkreis

Bundesweite Kampagne

Moosburg hat erneut beim Stadtradeln mitgemacht – und sich im Landkreis seinen zweiten Platz zurückerkämpft. Nur eine Kommune war noch fleißiger.

Moosburg – Sie hat schon Tradition in Moosburg: Auch heuer hat die Kommune an der weltgrößten Fahrradkampagne, dem Stadtradeln, teilgenommen. Dabei wurden in den drei Wochen von 18. Juni bis 8. Juli Kilometer gesammelt. Wie die jetzt vorliegenden Ergebnisse zeigen, ist der Erfolg der Aktion auch nach 13 Jahren Durchführung in Moosburg ungebrochen: 587 aktive Radler legten demnach in 36 Teams insgesamt 122.614 Kilometer zurück. Damit sparten sie insgesamt über 20 Tonnen CO2 in dem Zeitraum ein. „Für diese Spitzenleistung möchten sich die Organisatoren bei allen Radlern bedanken“, heißt es dazu jetzt in einer Pressemitteilung von Bürgermeister Josef Dollinger.

Vergangenes Jahr hatte Moosburg mit 108.852 Kilometern noch im landkreisinternen Vergleich auf Platz 3 gelegen – hinter Zolling und dem Erstplatzierten Freising. Heuer kam Zolling „nur“ auf 96.192 Kilometer. Freising glänzte mit 297.759.

Die guten Ergebnisse würden zeigen, so der Ortschef, „dass der Radverkehr in Moosburg weiterhin einen hohen Stellenwert hat“ – egal ob in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, in die Schule oder zu den Sportstätten. Es werde weiterhin daran gearbeitet, die Stadt noch fahrradfreundlicher zu gestalten. „Sei es durch die Markierung von Schutzstreifen, die Ausweisung neuer Fahrradstraßen oder durch die Anschaffung ADFC-zertifizierter Fahrradabstellanlagen.“

Stadtradeln: Günstige Maßnahme, um Klimaschutz zu betreiben

Für Dollinger steht fest: „Mobilität ist ein großer Teil unseres Alltags, aber auch einer der Hauptverursacher für Treibhausgase in Deutschland. Eine sehr einfache und günstige Maßnahme, konkreten Klimaschutz zu betreiben, ist das Auto stehen zu lassen und stattdessen, wenn möglich, mit dem Fahrrad zu fahren. Zudem stärkt Fahrradfahren das Immunsystem und ist eine gute Möglichkeit, sich in der Natur und an der frischen Luft zu bewegen.“

„Erfolge soll man feiern“, so Dollinger. Alle Teilnehmenden seien daher zur Abschlussveranstaltung eingeladen, die wohl Mitte Oktober stattfinden werde. „Das genaue Datum wird rechtzeitig bekanntgegeben.“ Dann sollen die erfolgreichsten Radler und Teams prämiert, die Sponsorenpreise verlost sowie die Spendengelder an die Förderstätte der Lebenshilfe übergeben werden.

