Stadtwaldfest des DAV Moosburg: Der Verein für die ganze Familie

Buntes Treiben in der Natur

Mit seinem 22. Moosburger Stadtwaldfest zeigte der DAV wieder eindrucksvoll, wofür der Alpenverein steht und wie viel Freude Bewegung in der Natur bereitet.

Moosburg – Mit seinen 2200 Mitgliedern ist die Sektion Moosburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) der größte Verein der Stadt. Beim Stadtwaldfest zeigte die Organisation jetzt ihr Erfolgsrezept als Familienverein.

Das Fest in der parkähnlichen Grünanlage rund um das Vereinsheim wurde heuer zum 22. Mal veranstaltet. Ziel war es, die Familien geschlossen zu empfangen. Verköstigt wurden die Gäste über das benachbarte Wirtshaus Zur Kegelhalle, Livemusik kam von der Terrasse des Vereinsheims. „Wir machen dieses Fest hauptsächlich für unsere Mitglieder“, sagte Vorsitzender Ingolf von Pressentin. Man organisiere den Tag nicht aus finanziellen Motiven – und wenn sich neue Mitglieder im Nachgang anmelden würden, dann sei das ein sehr schöner Nebeneffekt. „Wir organisieren unsere Veranstaltungen für die ganze Familie“, betonte von Pressentin. Das unterscheide den Alpenverein von anderen Freizeitbeschäftigungen wie etwa Jugendfußball, wo die Kinder spielen und Elternteile nur zuschauen, holen und bringen. Im Alpenverein gebe es beispielsweise Touren in die Natur, die speziell für Familien mit Kindern ausgerichtet sind.

+ Hoch hinaus ging’s für diesen Kletterer an der Strickleiter. Auch die Hüpfburg war eine gefragte Attraktion am Stadtwaldfest. © Bauer

Beim Stadtwaldfest bot der Alpenverein unter anderem Nervenkitzel für diejenigen, die keine Höhenangst haben. So konnten Mutige an einer Strickleiter über die Besucherreihen nach oben klettern und sich dann am Haken schwebend wieder sicher zu Boden bringen lassen. Diese Attraktion war stundenlang sehr gefragt. Da schloss sich auch der Kreis, denn die Kletteranlage im Moosburger Wasserturm ist die Leuchtturm-Einrichtung des DAV. „Wir hatten auch während Corona keinen Einbruch zu verzeichnen“, sagte der Vorsitzende der Sektion stolz. Und jetzt, nach der Pandemie, sei die Mitgliederzahl wieder tendenziell steigend.

Das Stadtwaldfest passt aber auch zum Verein, weil mitten im Grünen gefeiert wird. „Wir sind der erste Verein in Deutschland, der den Umweltschutz als Ziel in seiner Satzung festgeschrieben hat“, sagte Ingolf von Pressentin. „Da gab es die Grünen noch gar nicht.“ In Zeiten des Klimawandels und einer immer weiter steigenden Bedeutung des Umweltschutzes werde die Vorreiterrolle des Vereins deutlich wahrgenommen.

Beim Stadtwaldfest ging es aber weniger um Umweltschutz. Die Moosburger sollten es sich einfach gut gehen lassen. Und den Kindern wurden viele Möglichkeiten geboten, sich beim Klettern, Balancieren oder Herumtoben ordentlich auszupowern.

