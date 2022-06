Starke Beteiligung an Vereins-Challenge zum Stadt-Jubiläum - Auch Tennis-Club Moosburg wird kreativ

Spitze: Barbara Kiermaier (l.) schaffte in 50 Aufschlägen zwei Volltreffer und wurde so Aufschlag-Königin. © Josef Fuchs

Moosburgs Vereine beteiligen sich rege an der Jubiläums-Challenge. Auch der Tennis-Club hat die Zahl 1250 auf kreative Art in einem Wettbewerb umgesetzt.

Moosburg – Beim Tennis-Club Moosburg wurde kürzlich das Aufschlags-Königspaar ermittelt. Der Wettbewerb war auf 25 Startplätze beschränkt gewesen, denn das eigentliche Ziel lautete, die Aufgabe innerhalb der Vereins-Challenge anlässlich des 1250. Stadtjubiläums zu erfüllen. Und dafür musste in die Aktion die Zahl 1250 eingebunden sein. Also durfte jeder Teilnehmer des TCM 50 Bälle servieren und dabei versuchen, im gegnerischen Aufschlagfeld möglichst oft ein Hütchen umzuschießen.

Nominiert worden war der TC Moosburg von der Jugendabteilung des EV Moosburg. Die hatte mit ihren Nachwuchsteams von der U7 bis zur U17 insgesamt 1250 Torschüsse geliefert und anschließend den EV Aich, den FC Moosburg und den Tennis-Club nominiert.

Die SGM-Schwimmer legten den Grundsteinfür die virale Aktion

Ins Leben gerufen hatte die virale Aktion die Schwimmabteilung der SG Moosburg bei ihrem letzten Training in der Kleinschwimmhalle – und damals die Aufgabe nach 1250 Bahnen im Wasser an die Pfadfinder, das Stadtorchester und die SGM-Judoabteilung weitergegeben. Die Hoffnung war, dass es innerhalb Moosburgs eine Vereins-Challenge anlässlich des 1250. Stadtjubiläums geben könnte, die ähnlich der populären Ice-Bucket-Challenge innerhalb der Moosburger Vereine weiterlaufen sollte.

Die Mitglieder des Tennis-Clubs Moosburg waren dem Aufruf zur Challenge zahlreich gefolgt und sorgten für ein Aufschlag-Gewitter: 1250 Mal wurden die gelben Bälle serviert. © Josef Fuchs

Dies scheint gelungen zu sein, denn Susi Weinhöpl, die 1. Vorsitzende des TC Moosburg, und ihre Helfer konnten am Austragungstag rund 30 Mitglieder im Alter zwischen fünf und 65 Jahren auf der Tennisanlage begrüßen, die dem Aufruf zur Unterstützung gefolgt waren. Die ersten 25 Freiwilligen durften auf der Jagd nach dem Königstitel dabei sein und in 50 Aufschlägen versuchen, möglichst häufig die Pylone zu treffen. Während die 50 Aufschläge kein Problem darstellten, hielt sich die Treffgenauigkeit in Grenzen. Nach einer knappen Stunde hatte der TC Moosburg die 1250 Aufschläge gesammelt und die Aufgabe für die Vereins-Challenge erfüllt.

Babsi Kiermaier und Erich Gruber wurden mit je zwei Treffern zur Aufschlag-Königin sowie zum -König gekürt. Susi Weinhöpl gratulierte ihnen und betonte: „Es hat mich sehr gefreut, dass wir nominiert wurden und bei der Challenge dabei sein durften. Aber besonders stolz bin ich, dass spontan so viele Mitglieder bereit waren, für den TC Moosburg diese Herausforderung anzunehmen.“ Als nachfolgende Kandidaten für die Vereins-Challenge nominierte der TC Moosburg dann die Narrhalla Moosburg, die Cricket-Abteilung der SGM und den Gebirgstrachtenverein Isartaler Moosburg.

Josef Fuchs

