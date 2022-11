„Starker Tobak“ bei Eisstadion-Prüfung: Moosburger Stadträte haken bei Ungereimtheiten nach

Von: Armin Forster

Die Vereinbarungen zwischen der Stadt Moosburg und den örtlichen Eishockeyvereinen hat jetzt der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss unter die Lupe genommen. © FT/Archiv

Die Prüfer der städtischen Jahresrechnung 2020 haben einige Moosburger Bereiche genauer unter die Lupe genommen. An einem Punkt wurde der Bericht selbst hinterfragt.

Moosburg – Geht bei der Jahresrechnung der Stadt Moosburg alles mit rechten Dingen zu? Wie sieht es beim Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aus? Um das für das Jahr 2020 zu beantworten, hatte der siebenköpfige, parteiübergreifende Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) des Stadtrats zehn Mal getagt und sich genaue Einblicke in diverse städtische Bereiche, Abläufe und Ausgaben verschafft. Am Montag musste der Prüfbericht vom Stadtrat abgesegnet werden. Doch zuvor gab es noch manche Ungereimtheit zu klären.

Stellvertretender RPA-Vorsitzender Reinhard Lauterbach (FW) verlas zunächst eine Zusammenfassung. Der Verwaltungshaushalt sei unspektakulär gewesen, intensiver habe man sich mit dem Vermögenshaushalt beschäftigen müssen. Lauterbach zählte dann die Schwerpunkte auf.

Kaum Bewohner in Obdachlosenunterkunft nicht per se ein gutes Zeichen

Bei der Obdachlosenunterkunft an der Landshuter Straße sei eine schlechte Auslastung festgestellt worden. Das sei zunächst nicht unbedingt schlimm, so Lauterbach, weil das ja heißen könne, dass man wenige oder keine Obdachlosen habe. „Falls aber Hürden bestehen oder sich die Leute nicht trauen, die Unterkunft in Anspruch zu nehmen, dann ist das auch nicht zielführend.“ Man werde die Belegung daher auch für den Prüfzeitraum 2021 nochmals genau anschauen.

Außerdem hatte der RPA untersucht, wie es um Besucherstellplätze steht, die im Rahmen von Bebauungsplänen ausgewiesen werden. Lauterbach: „Die sollten auch ins Gemeinschaftseigentum übergehen. Letztendlich kontrolliert das aber niemand, ob’s wirklich so ist. Oder ob die Stellplätze nicht doch irgendwie dauerhaft vermietet werden.“ Der Rat an die Stadt laute daher, ein verstärktes Auge auf die Einhaltung dieser Abmachungen zu werfen.

Zu viel verunreinigtes Material angenommen

Näher befasst hatte sich der RPA außerdem mit Moosburgs Grüngut- und Wertstoffannahme: 2020 sei man auf einen „Ausreißer“ bei verunreinigtem Material gestoßen. „Wir empfehlen, die Mitarbeiter des Wertstoffhofs anzuweisen, möglichst kein verunreinigtes Material anzunehmen, das zu hohen Kosten für die Stadt führt.“

Beim Eisstadion nahm sich der RPA unter anderem die Vereinbarung zwischen Stadt und EV Moosburg vor. Lauterbach erklärte in der Sitzung, dass man zum Schluss gekommen sei, dass der Anteil der öffentlichen Nutzung des Stadions etwa durch Schüler, durch den Publikumslauf sowie die Eisdisco überwiege und die Sportanlage sehr gut angenommen werde.

Mehrere Versäumnisse beim Eissport

Johannes Becher (Grüne) wunderte sich: „Im Bericht stehen ein paar Dinge drin, die jetzt nicht ausgeführt wurden. Und wo hoffentlich auch Unterlagen nachgereicht wurden.“ Im Report werde festgestellt, „dass der EVM gewissen Verpflichtungen nicht nachkommt“ – etwa bei Vereinbarungen für Anwendungen oder auch Anmeldungen Beschäftigter zur Sozialversicherung. Zuwiderhandlung sei aber ein fristloser Kündigungsgrund. „Das ist ja für einen RPA ein starker Tobak, wenn Sie das so zitieren.“ Daher lautete Bechers Frage: „Liegt der Stadt inzwischen alles vonseiten des EVM vor?“ Zudem heiße es im Bericht, dass die Vereinbarung zwischen Stadt und Verein unzureichend und nachbesserungswürdig sei. „Gibt es dann jetzt eine neue Vereinbarung, über die wir beschließen müssen? Gibt’s weitere Untersuchungen?“

Reinhard Lauterbach antwortete, dass er selbst mit dem Verein und dessen Kassierin gesprochen habe und mittlerweile alles eingereicht und erledigt sei. Das bestätigte auch Evelyn Stadler, Leiterin der Stadtverwaltung. Philipp Fincke (FDP), ebenfalls RPA-Mitglied, ergänzte, dass der Ausschuss das Gefühl habe, „dass die Finanzierung der beiden Vereine (EV Moosburg, EV Aich; d. Red.), die in dieser Vereinbarung geregelt wird, möglicherweise juristisch nicht das Gelbe vom Ei ist“. Die teils drastische Formulierung im Bericht sei so zu interpretieren, dass man sich juristische Unterstützung wünsche, um alles „hieb- und stichfest zu machen“ – auch im Hinblick auf kommende Vereinbarungen.

Bürgermeister Josef Dollinger, der dem RPA für dessen „umfangreiche und qualitativ hochwertige Arbeit“ dankte, versprach: „Wir werden das zeitnah auswerten und dann auf neue Füße stellen.“ Die Stadträte schienen damit zufrieden, die Jahresrechnung wurde einstimmig festgestellt und entlastet.

