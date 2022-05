Steigende Schülerzahlen werden für Stadt Moosburg zur Herausforderung

Von: Nico Bauer

Teilen

An Moosburgs Schulen müssen in den kommenden Jahren immer mehr Kinder unterrichtet werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der Bedarf an Moosburgs Grundschulen wächst, doch für die Stadt Moosburg bedeuten rasant steigende Schülerzahlen immense Herausforderungen, wie nun thematisiert wurde.

Moosburg – Es ist schon länger bekannt, dass die Stadt Moosburg mit den Grundschulkapazitäten auf ein Problem zusteuert, und man eigentlich schon bald eine dritte Grundschule braucht. Bei dem formalen Akt der Schulsprengel-Zuordnung für das Neubaugebiet Amperauen wurde am Montag im Stadtrat die aktuelle Situation thematisiert. Dabei ging es auch kurzzeitig um die Kinder aus Wang, die in Moosburg als Gäste die Theresia-Gerhardinger-Grundschule besuchen.

Das Neubaugebiet Amperauen wird dieser Einrichtung zugeordnet, weil das nördliche Schulzentrum mit Mittelschule und Gymnasium nicht weit entfernt liegt. Darüber gab es in der Sitzung des Gremiums nichts weiter zu diskutieren und eigentlich nur die Feststellung, die dann auch vom Stadtrat erfolgte.

In jedem Jahr werden noch mehr Kinder erwartet

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) machte in dem Zusammenhang deutlich, dass die Grundschule Nord im Herbst erstmals fünf erste Klassen bekomme und damit eine neue Zeit beginne. „Dieser Jahrgang wird in der zweiten, dritten oder vieren Klasse auch nicht weniger“, sagte Dollinger. Zusammen mit dem neuen Wohngebiet Amperauen würden es dann in jedem Jahr noch mehr Kinder. Der Ortschef zeigte auf, dass die Grundschule definitiv fünfzügig werde und man den neuen Platzbedarf nur mit Containerlösungen schaffen könne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dazu erklärte der Rathauschef, dass der Bau einer dritten Grundschule bis zum Start des eigentlichen Schulbetriebs mindestens zehn Jahre dauern werde – „und für die Schule haben wir noch keine Genehmigung“. Das Dilemma der Stadt verschärfe die Platzfrage, „denn ohne ein Grundstück dafür brauchen wir das Genehmigungsverfahren erst gar nicht zu starten“.

Eine Idee lautet: Wanger Kinder auf Gammelsdorfer Schule

Evelin Altenbeck (Grüne) fragte in dem Zusammenhang nach, ob auch Schüler aus Wang die Grundschule Nord besuchen. Hier könne man ihrer Meinung nach darüber nachdenken, ob es Sinn mache, neue Grundschüler aus Wang in Gammelsdorf unterzubringen. Dollinger dankte für den neuen Ansatz, mit dem man den Anstieg der Schülerzahlen etwas drosseln könne.

Aus diesem Wortbeitrag entstanden dann Turbulenzen, weil der eine oder andere Stadtrat die Kinder aus der Nachbargemeinde abgeschoben sah. Altenbeck wurde dann noch einmal deutlich und unterstrich den guten Willen: „Ich habe nicht gesagt, dass Kinder aus Wang bei uns unerwünscht sind. Aber vielleicht helfen ein paar Schüler mehr für die kleine Grundschule in Gammelsdorf.“

Es braucht schnelle Entscheidungen für die Zukunft

Nach dem kurzen Ausflug der Diskussion betonte Bürgermeister Dollinger noch einmal, dass der Stadtrat die ganz wesentlichen Grundsatzentscheidungen für die Zukunft der Schulen schnell treffen müsse. Das gelte für einen Standort der dritten Grundschule genauso wie die Erweiterung des Schulzentrums Nord. „Wir müssen wegen des Gymnasiums eine Lösung zusammen mit dem Landkreis Freising finden“, sagte Dollinger.

Da nahm er schon einmal die Stadträte in die Pflicht und verwies auf die Stalag-Diskussion von vergangener Woche. Dabei hatten hochrangige Denkmalschützer vehement gefordert, dass bei der Planung für die Erweiterung des Schulzentrums alle drei Wachbaracken des ehemaligen Gefangenenlagers als gesamtes Ensemble erhalten bleiben müssten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.